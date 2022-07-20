Victoria Beckham eşinin üstsüz pozunu Instagram’dan paylaştı

48 yaşındaki İngiliz tasarımcı Victoria Beckham, İtalya’daki tatilleri esnasında eşi David Beckham’ın seksi bir pozunu Instagram’dan paylaştı.
Eski futbolcu David Beckham da, 5 milyon sterlinlik yatlarında dururken ellerini kalçalarına koyarak kameraya poz verdi.
Çift, yakın arkadaşları Sir Elton John’la yaptıkları tatilden ilham alarak kendi yatlarını satın almışlardı.
1999 yılından beri evli olan çiftin, 23, 19, 17 ve 11 yaşlarında dört çocukları bulunuyor. En büyük çocukları Brooklyn Beckham, geçtiğimiz aylarda Nicola Peltz’le hayatını birleştirdi.
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