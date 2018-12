Viyana'da kiliseye saldırı: En az 8 kişi ağır yaralı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, kimliği belirsiz kişiler tarafından bir kiliseye silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre, 8 ilâ 15 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

Kimliği belirsiz 2 kişinin, bugün yerel saatle 13.30 sularında Avusturya'nın başkenti Viyana'da bulunan bir kilisesiye saldırı düzenlediği belirtildi.

Olay yerine EKO Cobra terörle mücadele özel hareket timi ile WEGA terörle mücadele grubunun geldiği, havada EKO Cobra'ya ait helikopterin uçtuğu aktarıldı.

​Polisten yapılan açıklamada, saldırı sonrası olay yerinden kaçan saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

İlk incelemelere göre, saldırıda 8 ila 15 kişinin ağır yaralandığı aktarıldı.

Rusya'nın Viyana Büyükelçiliği, saldırı sonucu yaralananların kilise çalışanları olduğu yönünde bilgi aldıklarını duyurdu.

POLİS, HIRSIZLIK İHTİMALİ ÜZERİNDE DURUYOR

Polis, saldırının terör eylemi olmadığını vurgularken, hırsızlık ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti.