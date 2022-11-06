  • BIST 4.216,98
  • Altın 1003.611
  • Dolar 18.5655
  • Euro 18.4607
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Washington Post: ABD gizlice Zelenskiy’e baskı yapıyor

» »
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'tan dikkat çekici bir iddia geldi.
Washington Post: ABD gizlice Zelenskiy’e baskı yapıyor

ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post’a konuşan kaynaklar, ABD’li yetkililerin Ukrayna’ya kapalı kapılar arkasından bazı konularda tavsiyeler verdiğini söyledi.

Gazeteye konuşan ve ismini açıklamayan kaynaklar, Washington yönetiminin Ukraynalı yetkililere Rusya ile müzakereye açık olunmasına dair sinyal verilmesi konusunda desteklendiğini söyledi. Aynı kaynaklar, Kiev yönetiminin müzakerelere açık olunduğuna dair açıklama ve hamle yapılmaması durumunda diğer ülkelerin desteğinin azalabileceğini de söyledi.

ABD’nin Ukrayna’yı müzakere masasına oturmaya zorlamak gibi bir amacı olmadığı da belirtilirken buradaki amacın Kiev yönetiminin diğer ülkelerin desteğini almaya devam etmesi olduğu da aktarıldı.

ABD’li ve Ukraynalı yetkililer, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin Putin ile görüşmeye karşı çıkmasının Avrupa, Afrika ve Güney Amerika’da endişe yarattığını da söyledi. Zelenskiy, Putin’in görevinden ayrılmasından sonra Rusya ile müzakere masasına oturacağını açıklamıştı. Washington Post’a konuşan ABD’li bir yetkili, “Ukrayna’daki durum bazı müttefiklerimizde yorgunluk yarattı” dedi.

Öte yandan ABD’li bir yetkili Kiev’e desteğin devam edeceğini de söylerken bu iddialara Zelenskiy’den bir yanıt gelmedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD’de Mega Millions’ta büyük ikramiye 119 milyon dolara çıktı03 Kasım 2022 Perşembe 15:04
  • Fed faiz kararını açıkladı02 Kasım 2022 Çarşamba 21:12
  • ABD’de ara seçim anketi: ‘Ülke kontrolden çıktı’01 Kasım 2022 Salı 23:46
  • Çiftlikte gizli mezardan 47 insana ait kalıntı çıktı01 Kasım 2022 Salı 22:29
  • Brezilya’da seçimi kaybeden Bolsonaro’nun sessizliği, tansiyonu yükseltiyor01 Kasım 2022 Salı 20:21
  • ABD: Karadeniz Tahıl Girişimi’nin yerini alacak alternatif yok01 Kasım 2022 Salı 19:04
  • ABD basınından çarpıcı iddia: Biden, Zelenskiy’e bağırmış01 Kasım 2022 Salı 11:59
  • Brezilya’da seçimin galibi belli oldu: Bolsonaro kaybetti, Lula kazandı31 Ekim 2022 Pazartesi 12:38
  • Biden, kongre ara seçimleri için oyunu kullandı30 Ekim 2022 Pazar 23:59
  • ABD’den Rusya’nın tahıl anlaşmasından çekilmesine tepki30 Ekim 2022 Pazar 17:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti