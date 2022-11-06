Washington Post: ABD gizlice Zelenskiy’e baskı yapıyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'tan dikkat çekici bir iddia geldi.

ABD’nin saygın gazetelerinden Washington Post’a konuşan kaynaklar, ABD’li yetkililerin Ukrayna’ya kapalı kapılar arkasından bazı konularda tavsiyeler verdiğini söyledi.

Gazeteye konuşan ve ismini açıklamayan kaynaklar, Washington yönetiminin Ukraynalı yetkililere Rusya ile müzakereye açık olunmasına dair sinyal verilmesi konusunda desteklendiğini söyledi. Aynı kaynaklar, Kiev yönetiminin müzakerelere açık olunduğuna dair açıklama ve hamle yapılmaması durumunda diğer ülkelerin desteğinin azalabileceğini de söyledi.

ABD’nin Ukrayna’yı müzakere masasına oturmaya zorlamak gibi bir amacı olmadığı da belirtilirken buradaki amacın Kiev yönetiminin diğer ülkelerin desteğini almaya devam etmesi olduğu da aktarıldı.

ABD’li ve Ukraynalı yetkililer, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin Putin ile görüşmeye karşı çıkmasının Avrupa, Afrika ve Güney Amerika’da endişe yarattığını da söyledi. Zelenskiy, Putin’in görevinden ayrılmasından sonra Rusya ile müzakere masasına oturacağını açıklamıştı. Washington Post’a konuşan ABD’li bir yetkili, “Ukrayna’daki durum bazı müttefiklerimizde yorgunluk yarattı” dedi.

Öte yandan ABD’li bir yetkili Kiev’e desteğin devam edeceğini de söylerken bu iddialara Zelenskiy’den bir yanıt gelmedi.