Weınsteın’ın cezası belli oldu.. 23 yıl hapis

Cinsel istismar ve üçüncü derecede tecavüzden suçlu bulunan 67 yaşındaki Amerikalı yapımcısı Harvey Weinstein, 23 yıl hapis cezası aldı. Kararın açıklanmasının ardından cezaevine gönderilen Weinstein hastaneye kaldırıldı.

Şubat ayındaki duruşmada "nitelikli cinsel saldırı ve tecavüz"den beraat edip, "basit cinsel saldırı ve tecavüz" ile "ağır taciz"den suçlu bulunan Weinstein’ın cezası dün gece açıklandı.

New York Mahkemesi’nde verilen karar sonrası cezaevine gönderilen Hollywood yapımcısı, göğüs ağrısı şikayetiyle Bellevue Hastanesi’ne kaldırıldı. New York’taki Rikers Adası’nda bulunan cezaevi yetkililerinin, Weinstein’in hastaneye kaldırılmasının güvenliği açısından en iyi yol olduğu düşüncesiyle bu kararı verdikleri öğrenildi.

Weinstein'in sözcüsü Juda Engelmaye, "Göğüs ağrıları vardı ve Rikers yetkilileri de onu Bellevue’ye geri göndermenin güvenlik açısından önemli olduğuna karar verdi. Durumu değerlendirilecek ve muhtemelen gece boyunca hastanede kalacak. Yetkilerin özenine müteşekkiriz” ifadelerini kullandı.

Eski film yapımcısı hakkında 2013'te iki kadına yönelik tecavüz ve cinsel saldırı suçlamasıyla Los Angeles'ta açılan bir diğer dava ise sürüyor.

ABD'de, Weinstein'ın suçlu bulunmasının, güç sahibi erkeklerin bu gücü cinsel kontrol amaçlı kullanma konusunda kendilerini daha az güvende hissetmelerine ve daha fazla kadının şikayetlerini dile getirmelerine neden olacağı şeklinde yorumlar yapılıyor

75 KADINDAN SUÇLAMA

Bugüne kadar aralarında 30'dan fazla oyuncunun olduğu 75'ten fazla kadın, Weinstein hakkında cinsel taciz ve tecavüz suçlamasında bulunmuştu.

Harvey Weinstein, eski asistanı Mimi Haley'e cinsel saldırıda bulunma ve eski oyuncu Jessica Mann'e tecavüz etme suçlamalarını kabul etmemişti.

Weinstein'in kendilerine cinsel saldırıda bulunduğunu açıklayan pek çok kadın, #MeToo (Sen de Anlat) hareketinin yayılmasına önayak olmuştu.

Weinstein'i cinsel istismarla suçlayan en az 80 kadın arasında Uma Thurman, Salma Hayek ve Gwyneth Paltrow gibi ünlü oyuncular da bulunuyor.

Davada cezanın açıklanması sonrası, ünlü yapımcıyı cinsel tacizle suçlayan isimler arasında olan oyuncu Mira Sorvino, karar sonrası "şaşkınlık içinde ve minnettarlık duyarak gözyaşlarına boğulduğunu" söyledi. Sorvino, adalet sisteminin kurbanlar lehine çalıştığını söyledi.