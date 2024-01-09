WSJ: Elon Musk'ın uyuşturucu kullanımı Tesla ve SpaceX yönetimlerini endişelendiriyor

Wall Street Journal'ın haberine göre, Elon Musk'ın aralarında yasa dışı hapların da olduğu uyuşturucu kullanımı, yönettiği şirketlerdeki yönetim kurulu üyelerini endişelendiriyor.

İsmi açıklanmayan tanıklara dayandırılan habere göre Elon Musk LSD, kokain, ekstazi ve psidelik mantarlar gibi maddeleri çoğunlukla özel partilerde kullanıyor.

Musk'ın uyuşturucu kullanımıyla ilgili iddialar yeni değil. The Journal'ın haberine göre, 2017 yılında Tesla'nın eski direktörü Linda Johnson Rice, Musk'ın davranışlarından duyduğu hayal kırıklığı ve uyuşturucu kullanımıyla ilgili endişeleri nedeniyle görev için aday olmadı.

WJS gazetesine konuşan Tesla Inc. ve SpaceX CEO'suna yakın kişiler, Elon Musk'ın uyuşturucu kullanımının devam ettiğini ve özellikle ketamin tükettiğini söyledi.

Musk, ağustos ayında söz konusu ilacı antidepresan olarak kullanmak için reçetesi olduğunu söylemişti.

NASA uyuşturucu testi talep etti

Musk'ın Eylül 2018'de Joe Rogan'ın podcast programında marihuana çekmesinin ardından Pentagon, askeri casus uyduları fırlatma sertifikasına sahip Space Exploration Technologies Corp. şirketinin güvenlik iznini gözden geçirdi.

Musk, sahibi olduğu X sosyal medya platformundan "Rogan'la bir çekişten sonra NASA'nın talebi üzerine üç yıl boyunca rastgele uyuşturucu testine girmeyi kabul ettim. Herhangi bir uyuşturucu ya da alkol izine dahi rastlanmadı." diye yazdı.

SpaceX şu anda NASA astronotlarını Uluslararası Uzay İstasyonu'na götürüp getirmek için onay alan tek ABD şirketi.

Pentagon da son yıllarda bu şirketten fırlatma alımlarını arttırdı ve haziran ayında Ukrayna ordusunu desteklemek üzere SpaceX'in uydu iletişim şirketi Starlink ile sözleşme imzaladı.

Tesla, SpaceX, eskiden Twitter olarak bilinen sosyal medya şirketi X, tünel açma girişimi The Boring Co, beyin implantı geliştiricisi Neuralink ve yapay zeka girişimi xAI olmak üzere toplam altı şirket yöneten Musk, 219,4 milyar dolarlık net servetiyle Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde birinci sırada yer alıyor.