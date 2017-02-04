Yağ yakmanızı sağlayan detoks suları

Son zamanlarda oldukça popüler olan detoks suları için, bir sürü tarif bulmak mümkün. Kimisi sindirimi düzenleyen, kimisi iltihaplanmayı önleyen kimisi de doğal ağrı kesici olan besinler içeriyor.

Zayıflatıcı detoks suyu

Sadece toksinleri atmanıza değil kilo vermenize de yardımcı olan bu tarif, idrar söktürücü salatalık sayesinde, vücudunuzun su tutmasını engeller. Limon ve yeşil misket limonu, toksinleri sindirim yolunuzdan atarken, greyfurt da, yağ yakmanızı sağlar.

Yaklaşık 2 litre suya, hepsi yarım olacak şekilde greyfurt, salatalık, limon ve misket limonu dilimleyin. İçine bir kaç tane de nane yaprağı atın. Birkaç saat buzdolabında bekleterek meyvelerin iyice kendilerini salmasını sağlayın. En iyi sonucu almak için günde yaklaşık 2 litre içmeyi deneyin.

Meyve aromalı detoks suyu

Çilek ve kivi içeren bu lezzetli detoks suyu, yaz ayları için mükemmel bir içecek. 2 litre su, birkaç tane çilek ve kiviye ihtiyacınız olacak. Meyveleri dilimleyip suyun içine atın ve buzdolabında birkaç saat bekletin. Kivi, içerdiği E ve A vitaminleri ile, bağırsaklarınızdaki toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve vücudunuzu serbest radikallerden temizler. Çilek ise, yaşlanmayı önleyici özelliği ile cildiniz için son derece yararlıdır ve karsinojenlerle savaşır. Suyunuzu, istediğiniz meyveleri kullanarak kendi zevkinize göre hazırlayabilirsiniz.

Elma ve tarçınlı detoks suyu

Zayıflamanıza yardımcı olacak bu su, hiç kalori içermez. Aynı zamanda metabolizmanızı da hızlandırır. 2 litrelik bir sürahinin içine, ince ince doğranmış elma ve tarçın çubuğu atın. Suyu eklemeden önce, sürahiyi yaklaşık yarısına kadar buzla doldurun. Aynı elma ve tarçın çubuğunu kullanarak sürahiyi 3-4 kere tekrar doldurarak kullanabilirsiniz.

Yenileyici detoks suyu

İhtiyacınız olan şey, birkaç ahududu, dilimlenmiş greyfurt, salatalık, armut ve bir dal taze nane. Dilerseniz misket limon ve yaban mersini de ekleyebilirsiniz. Bütün malzemelerinizi, suyla dolu 2 litrelik bir sürahiye koyun ve aromaların birbirine geçmesi için dolapta bekletin. Taze olması için her gün yenisini yapın. Bu detoks suyu, metabolizmanızı hızlandıracak, yağ yakmanızı sağlayacak ve uyuşukluğa yol açan bütün o toksinlerin vücudunuzdan atılmasını sağlayacaktır.

Çilekli vitamin suyu

Bu detoks suyu, sadece vücudunuza yeterli miktarda su almanızı sağlamayacak, aynı zamanda, cildinizin güzelleşmesine de yardımcı olacak. Vitaminler ve iltihap sökücü bileşenler içeren su, sürahide de çok şık duruyor. Yaklaşık bir bardak dolusu çilek, 2 bardak küp küp kesilmiş karpuz ve biraz biberiyeyi bir sürahiye koyun. Üstüne suyu da ekledikten sonra hafifçe karıştırın ve birkaç saatliğine dolaba koyun.

Yağ yakan detoks suyu

Bu tarif, sayısız faydası olan elma sirkesini içeriyor. Aynı zamanda lif açısından zengin elma, arındırıcı özelliği ile limon ve iştah kesmeye yarayan tarçın da yer alıyor. 350 ml su, 2 yemek kaşığı elma sirkesi, 1 yemek kaşığı taze limon suyu ve 1 çay kaşığı tarçını, yaklaşık 10 saniye boyunca blenderda karıştırın. Daha sonra yarım elmayı dilimleyerek suyunuzun içine atın. Detoks içeceğiniz hazır.

Salatalık ve limonlu detoks suyu

Limon, bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve vücudunuzun toksinlerden arınmasının sağlar. Salatalık ise, hem iltihap sökücüdür hem de vücudunuzun susuz kalmasını önler. Nane, içeceğinizi tatlandırdığı için fazladan şeker koymanıza gerek kalmaz. Ayrıca sindirime de yardımcı olur. 8 bardak suya, ortalama boyutta bir salatalığı ve bütün bir limonu doğrayın, içine nane yaprakları atın. Büyük bir sürahide hepsini karıştırdıktan sonra, bir gece dolapta bekletin. Bu, hem lezzetli hem de sayısız faydası olan bir tarif.

Limon ve zencefilli detoks suyu

Zencefil, doğal bir ağrı kesicidir ve suyunuza kattığınızda, detoks yapıcı müthiş etkileri vardır. Yarım limon suyunu, 350ml içme suyuna ekleyin ve daha sonra, küçük bir zencefil kökü yumrusunu bu karışıma rendeleyin. Bu detoks suyu, sabahları aç karnına içmek için harika bir içecektir. Ağrılarınızı yok etmekle kalmaz, vücudunuzu da toksinlerden arındırır. Aynı zamanda içindeki limon, toksinlerin daha çok ortaya çıkmasını sağlayarak, daha kolay atılmalarını da kolaylaştırır.