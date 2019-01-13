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Yağmur başladı, dikkat! Polisten önemli yol uyarısı!

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Bu yolları kullanacaklar dikkat!
Yağmur başladı, dikkat! Polisten önemli yol uyarısı!

Şiddetli yağış nedeniyle, Çayırova -Yenierenköy Anayolu üzerinde yer yer su birikintileri oluştuğu duyurularak, sürücülerin yavaş ve dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Şiddetli yağış nedeniyle, Çayırova -Yenierenköy Anayolu üzerinde yer yer su birikintileri oluştuğu duyurularak, sürücülerin yavaş ve dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Şiddetli yağış nedeniyle, Çayırova -Yenierenköy Anayolu üzerinde yer yer su birikintileri oluşmuştur. Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur”

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