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Yakın Doğu Koleji öğrencileri, Lefkoşa Hayvan Barınağını ziyaret etti

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Yakın Doğu Koleji öğrencileri, Lefkoşa Hayvan Barınağını ziyaret etti
Yakın Doğu Koleji Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencileri “4 Ekim Hayvanları Koruma Günü” nedeniyle Lefkoşa Hayvan Barınağını ziyaret etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, öğretmenleri nezaretinde Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde bulunan barınağa giden YDK öğrencileri, kulüp üyeleri,  idareci, öğretmen ve öğrencilerden topladıkları yiyecek ve temizlik malzemesi yardımında bulundu.

 

Hayvan barınağını gezen öğrenciler, barınağın çalışmaları hakkında bilgiler alırken, burada bulunan sokak hayvanlarıyla yakından ilgilendiler. Sokak hayvanlarının bakımı ve sahiplenmesi konusunda da bilgi alan öğrenciler, yardım konusunda neler yapabileceklerini görüştü.

 

Kuzey Kıbrıs Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Tomris Güven’inin de hazır bulunduğu ziyarette, öğrenciler barınaktaki hayvanlarla eğlenceli vakit geçirdi, anı fotoğrafı çektirdi.

 

Duyarlı Olma Çağrısı Yapıldı…

Kuzey Kıbrıs Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Tomris Güven ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, 300 hayvana ev sahipliği yapan barınağı her yıl hatırlayan Yakın Doğu Koleji idareci, öğretmen ve öğrencilerine teşekkür ederek halkı da bu konuda daha fazla duyarlı olmaya davet etti.

 

Doğadaki Canlılara Duyarlı ve Merhametli Gençler Yetiştirmek İsteniyor…

Yakın Doğu Koleji Sosyal Sorumluluk Kulübü öğretmenleri de, hayvan sevgisinin çocuk gelişiminde temel bir rol oynadığını belirterek, duygusal erişkinlikte olduğu kadar topluma uyum sağlayan sosyal bir varlık olarak yetişmesinde de kritik yer tuttuğunu ifade etti.

 

Hayvan sevgisinin ortaya çıkabilmesinin hayvanın atılıp, satılabilir bir nesne olarak görmemekle, ebeveynlerin ve eğitimcilerin doğru tavırlarıyla mümkün olduğunu belirten öğretmenler, “Yakın Doğu Koleji olarak gençlerimizin doğaya, doğadaki canlılara duyarlı ve merhametli olarak yetişmelerine katkı sağlamak için gerçekleştirilen bu etkinliğin, gençlerimizin dünyayı algılamalarına da bir katkı sağlamıştır” ifadelerini kullandılar.

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