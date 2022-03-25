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Yakın Doğu Oluşum Kütüphaneleri, Kütüphane Haftasını Etkinliklerle Kutlayacak

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Yakın Doğu Oluşum Kütüphaneleri, 28 Mart – 3 Nisan Kütüphane Haftası’nı kültür sanat söyleşileri, klasik müzik dinletisi ve kitap okuma etkinlikleri ile kutlayacak
Yakın Doğu Oluşum Kütüphaneleri, Kütüphane Haftasını Etkinliklerle Kutlayacak

Devlet Tiyatrolarında oyuncu, yönetmen ve genel müdür olarak pek çok görev alan Tamer Levent ile Kıbrıslı Türk sanatçı Hazar Ergüçlü, Yakın Doğu Oluşum Kütüphaneleri’nin 28 Mart – 3 Nisan Kütüphane Haftası’nı kutlamak için düzenlediği kültür sanat temalı etkinliklerde sevenleri ile buluşacak.

4 milyon basılı kitap ve 850 milyon dijital kaynakla KKTC’nin en büyük bilgi hazinesi olan Yakın Doğu Oluşum Kütüphaneleri, 28 Mart – 3 Nisan Kütüphane Haftası’nı kültür sanat söyleşileri, klasik müzik dinletisi ve kitap okuma etkinlikleri ile kutlayacak. Kültür sanat ana temasıyla düzenlenecek etkinlikler, 29 Mart Salı günü saat 10.00’da ünlü oyuncu Tamer Levent söyleşisi ile başlayacak. Devlet Tiyatrolarında oyuncu, yönetmen ve genel müdür olarak pek çok görev alan Tamer Levent, tiyatro oyunlarının yanı sıra pek çok film ve televizyon dizisinde de rol aldı. Öncülük ettiği “Sanata Evet” projesi ile de ses getiren Levent, sanatın bir ürün değil bir süreç olduğunu savunan pek çok insanı aynı platformda buluşturuyor. Tamer Levent’in, Yakın Doğu Üniversitesi’nin resmi YouTube kanalından da canlı olarak yayınlanacak söyleşisinde edebiyat ve sanat bütünleşmesi ele alınacak.

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31 Mart Perşembe günü saat 12.00’de ise Kıbrıslı Türk sanatçı Hazar Ergüçlü, yine Yakın Doğu Üniversitesi’nin resmi YouTube kanalından da canlı olarak söyleşi ile sevenleriyle bir araya gelecek. Yönetmenliğini Derviş Zaim’in yaptığı “Gölgeler ve Suretler” ile Nuri Bilge Ceylan’ın “Ahlat Ağacı” filmleri başta olmak üzere pek çok sinema ve televizyon yapımında rol alan Hazar Ergüçlü, düzenlenecek söyleşide sanat serüvenini izleyicileri ile paylaşacak.

Etkinlikler kapsamında 2 Nisan Cumartesi günü saat 15.00’te düzenlenecek olan piyano resitali de Yakın Doğu Üniversitesi’nin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Kolej öğrencileri ile kitap okuma etkinlikleri yapılacak

Dünya Kütüphane Haftası’ında düzenleyeceği etkinliklerle kitap okuma konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan Yakın Doğu Oluşum Kütüphaneleri,  Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji öğrencileri ile 29 Mart’ta kitap okuma etkinliği düzenleyecek. 30 Mart’ta ise Dr. Suat Günsel Girne Koleji ve Devlet okullarından öğrenciler ile birlikte Girne Üniversitesi Büyük Kütüphanede kitap okuma etkinliği düzenlenecek.

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Bu yıl 58’incisi kutlanacak olan Kütüphaneler Haftası boyunca Yakın Doğu Oluşumu Kütüphaneleri başta olmak üzere farklı alanlarda kitap okuyan kitapseverlerin fotoğrafları #KitapOkuyoruz2022, #YakınDoğuOluşumKütüphaneleri, #58KH  etiketleri ile sosyal medyadan paylaşılacak.

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