Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Mezunları Diplomalarını Aldı…

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre törene; Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez, öğretim görevlileri, aileler ve mezunlar katıldı.

Tören, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kıbrıs Türkleri Lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş ve tüm şehitlerin anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez, mezun öğrencileri temsilen Fedai Kahveci ve fakülte birincisi Ayşe Yiğit birer konuşma yaptılar. Törende, Mikail Gürdal isimli öğrencinin Kuran-ı Kerim Tilaveti ve seslendirdiği ilahilerle büyük beğeni topladı.

Prof. Dr. Söylemez; “Mezunlarımız Aldıkları Her Görevde Üniversitemizi En İyi Şekilde Temsil Ettiklerine Şahit Olarak Ayrı Bir Gurur Yaşıyorum”

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Mahfuz Söylemez törende yaptığı konuşmada, mezunların gittikleri her yerde hem üniversiteyi hem de fakülteyi en iyi şekilde temsil ettiklerine şahit olarak gurur yaşadığını ifade etti.

Prof. Dr. Söylemez; “Mezunlarının gerek KKTC gerekse de Türkiye’de, başta Din İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere birçok kurumda görev yaptığını belirtti.

Yakın Doğu İlahiyat Fakültesi’nin Arapça hazırlık sınıfı kurduğunu ve derslerinin yüzde otuzunu Arapça verildiğini dile getiren Prof. Dr. Söylemez, hazırlık sınıfını bitiren öğrencilere yaz boyunca da hızlandırılmış dil kursları verdiklerini belirtti. Prof. Dr. Söylemez şöyle konuştu: “ Bu amaçla geçen yıl hazırlık sınıfını bitiren öğrencilerinin tamamı İstanbul’da bir aylık hızlandırılmış bir programa tabi tutuldu. Bu sene de geçen senenin hazırlık mezunları ile bu senenin hazırlık mezunlarının tamamını Mekke’ye götürüyoruz. Bu öğrencilerimize Mekke’de bir aylık hızlandırılmış bir Arapça program uygulayacağız. Öğrencilerimiz, aynı zamanda kutsal mekânlarımızı da ziyaret ederek geri dönecekler. Bu yıldan itibaren öğrencilerimiz ve mezunlarımızın tamamını ilgilerine göre gruplar halinde Türkiye’nin değişik illerine göndererek paydaşlarımızdan aldığımız katkılarla kurslara tabi tutmaya başladık.”

Öğrencilere de seslenen Prof. Dr. Söylemez, değerleri merkeze alarak, insanın yaratılış amacına uygun davranarak, insanın onur ve şahsiyetini temsil etmek, korumak ve büyütmekle uğraşacaklarını dile getirerek, ümmet bilinci ile hareket ederek, Rabbin bize yüklediği misyona uygun davranarak ve sorumluluklarını yerine getirmelerini istedi.

Fedai Kahveci; “Bizler Artık İlahiyatçı Vasfını Aldık. Bu Vasıf Hayatımız Boyunca Bizleri Takip Edecek…”

Mezun öğrencileri adına konuşma yapan Fedai Kahveci de, “Bizler artık ilahiyatçı vasfını aldık. Bu vasıf hayatımız boyunca bizleri takip edecek. İster yoluna ilahiyatçı, ister öğretmen olarak, isterse alanının dışında memur, ister bir esnaf olarak devam etmiş olsa bile bu vasıftan hiçbir zaman kurtulamayacaktır. Durum böyleyken ilahiyatın ne olduğunu ne olmadığını anlayarak yola çıkmak gerekmektedir. İlahiyat modern tabir ve teolojik hayatın ta kendisidir’’ ifadelerini kullandı.

Ayşe Yiğit; “Daha Keşfedeceğimiz Yerler, Çıkacağımız Yollar, Aydınlatacağımız Karanlıklar Var…”

Fakülte birincisi Ayşe Yiğit ise yaptığı konuşmada; “Dört yıl önce çıktığımız bu yolculuğu burada sonlandırıyoruz. Mezun oluyoruz. Unutmamalıyız ki her öğretmen bir öğrencidir. Geleceğin öğretmenleri ve yeni nesil olarak bizler bir hayat boyu öğrenme aşkı ve öğretme arzusu ile dolu olmalıyız. Bir bitişin yanında yepyeni bir başlangıç yapıyoruz. Daha keşfedeceğimiz yerler, çıkacağımız yollar, aydınlatacağımız karanlıklar var” diye konuştu.

Dereceye Giren Öğrencilere Madalya Takdimi Yapıldı…

Konuşmaların ardından fakültede dereceye giren öğrencilere madalyaları Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Bektaş ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Erdoğan Eken tarafından takdim edildi. Mezuniyet törenine geçmeden önce Mikail Gürdal isimli öğrenci ilahiler seslendirdi. Öğrencilere diplomalarının takdim edilmesinin ardından, kep atma töreni ile program son buldu.