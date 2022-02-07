Yakın Doğu Üniversitesi’nde Pedagojik Formasyon Sertifika Programına Başvurular Devam Ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, yetkin akademik kadrosuyla toplumun

ihtiyaç duyduğu donanımlı öğretmenler yetiştirmeye devam ediyor. Üniversitelerin

öğretmenlik bölümlerinden mezun olmayan ancak öğretmenlik mesleğini seçmek isteyen

kişilerin pedagojik formasyon programını tamamlaması gerekiyor.



Yakın Doğu Üniversitesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için geçerli olan

2021-2022 öğretim yılı bahar dönemi pedagojik formasyon programı için başvurular devam

ediyor. Öğretmenlik yapmak isteyen adayların 15 Şubat tarihine kadar başvuru yapması

gerekiyor. Pedagojik formasyon programının ücreti ise 7 bin TL olarak açıklandı.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ihtiyaç duyduğu

öğretmenleri yetiştirmeye devam edeceğiz.”



Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nin, köklü eğitim geleneği ile

çocuklarımızı geleceğe hazırlayacak donanımlı öğretmenler yetiştirdiğine vurgu yapan Yakın

Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “2021-2022 öğretim yılı

bahar dönemi için kayıtlarını açtığımız pedagojik formasyon programı ile Kuzey Kıbrıs Türk

Cumhuriyeti’nin ihtiyaç duyduğu öğretmenleri yetiştirmeye devam edeceğiz” ifadesini

kullandı.



Son başvuru tarihi 15 Şubat



Yakın Doğu Üniversitesi 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon

Programı için kayıtlar 15 Şubat 2022’te son bulacak.

KKTC vatandaşları için geçerli olan pedagojik formasyon programları ile ilgili +90 392 223 64 64 no’lu (dahili 5101, 5102, 5501) telefonlardan ya da ataturk.egitim.@neu.edu.tr adresinden bilgi edinmek mümkün.