Yakın Doğu Üniversitesi’nde Pedagojik Formasyon Sertifika Programına Başvurular Devam Ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, yetkin akademik kadrosuyla toplumun
ihtiyaç duyduğu donanımlı öğretmenler yetiştirmeye devam ediyor. Üniversitelerin
öğretmenlik bölümlerinden mezun olmayan ancak öğretmenlik mesleğini seçmek isteyen
kişilerin pedagojik formasyon programını tamamlaması gerekiyor.
Yakın Doğu Üniversitesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için geçerli olan
2021-2022 öğretim yılı bahar dönemi pedagojik formasyon programı için başvurular devam
ediyor. Öğretmenlik yapmak isteyen adayların 15 Şubat tarihine kadar başvuru yapması
gerekiyor. Pedagojik formasyon programının ücreti ise 7 bin TL olarak açıklandı.
Doç. Dr. Murat Tüzünkan: “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ihtiyaç duyduğu
öğretmenleri yetiştirmeye devam edeceğiz.”
Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nin, köklü eğitim geleneği ile
çocuklarımızı geleceğe hazırlayacak donanımlı öğretmenler yetiştirdiğine vurgu yapan Yakın
Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “2021-2022 öğretim yılı
bahar dönemi için kayıtlarını açtığımız pedagojik formasyon programı ile Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’nin ihtiyaç duyduğu öğretmenleri yetiştirmeye devam edeceğiz” ifadesini
kullandı.
Son başvuru tarihi 15 Şubat
Yakın Doğu Üniversitesi 2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon
Programı için kayıtlar 15 Şubat 2022’te son bulacak.
KKTC vatandaşları için geçerli olan pedagojik formasyon programları ile ilgili +90 392 223 64 64 no’lu (dahili 5101, 5102, 5501) telefonlardan ya da ataturk.egitim.@neu.edu.tr adresinden bilgi edinmek mümkün.
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