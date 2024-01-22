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Yakın Doğu Üniversitesi'nde Veterinerlik Fakültesi Kariyer Günü

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Yakın Doğu Üniversitesi’nde geleceğin veteriner hekimleri, mesleklerinin farklı yönlerini “Kariyer Günleri”nde bir araya geldikleri meslek profesyonelleri ile konuşmaya devam ediyor
Yakın Doğu Üniversitesi'nde Veterinerlik Fakültesi Kariyer Günü

Yakın Doğu Üniversitesi’nde geleceğin veteriner hekimleri, mesleklerinin farklı yönlerini “Kariyer Günleri”nde bir araya geldikleri meslek profesyonelleri ile konuşmaya devam ediyor

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi’nin öğrencilerine meslek seçimi ve kariyer planlaması konularında rehberlik etmek amacıyla başlattığı “Kariyer Günleri” etkinlikleri devam ediyor. Geleceğin veteriner hekimlerini, meslek profesyonelleri ile buluşturan etkinlik serisinin ilkinde Cerrahi Doktoralı Dr. Eren Can Özfırat, “İngiltere’de Veteriner Hekim Olmak” konulu sunumu ile öğrencilerle buluştu.

İkinci etkinlikte ise dünyanın en büyük atıştırmalık şirketlerinden Pladis Global’in Bölgesel Kalite ve Gıda Güvenliği Lideri Dr. Derya Tan Ürse, “Dünya Standartlarında Gıda Güvenliği ve Kalitesinde Veteriner Hekimlerin Rolü” sunumu ile öğrencilerle buluştu. Öğrencilere, meslekleri hakkında daha geniş bir perspektif kazandırmayı hedefleyen Kariyer Günleri, yeni dönemde farklı konuşmacılarla devam edecek.

Meslek profesyonelleri, geleceğin veteriner hekimleri ile buluşuyor!

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Kariyer Günleri’nin ilk etkinliği, Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Yalçın moderatörlüğünde Dr. Eren Can Özfırat’ın katılımı ile gerçekleştirildi. “İngiltere’de Veteriner Hekim Olmak” konulu sunumunu gerçekleştiren Dr. Eren Can Özfırat, veterinerlik mesleğinin İngiltere’deki rolü, görevi ve özellikleri hakkındaki konuları ele aldı.

“Kariyer Günleri”nin ikinci etkinliğinde ise Pladis Global’in Bölgesel Kalite ve Gıda Güvenliği Lideri Dr. Derya Tan Ürse, “Dünya Standartlarında Gıda Güvenliği ve Kalitesinde Veteriner Hekimlerin Rolü” konusunu ele aldı. Pladis Global, çikolata ve şekerleme alanında uluslararası saygın yayın kuruluşu Candy Industry tarafından, alanda dünyanın en büyük ilk 10 irketi arasında yer alan Türk şirketi olma özelliğini taşıyor. Etkinlikte, veteriner hekimliğinin gıda güvenliği ve kalitesi açısından önemli rolü vurgulanarak, öğrencilere farklı bir perspektif sunuldu.

Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş: “Düzenlediğimiz Kariyer Günleri etkinlikleri ile dünyanın pek çok ülkesinden gelerek fakültemizde buluşan öğrencilerimizi, sektördeki güncel gelişmelerle buluşturarak, farklı uzmanlık alanlarını keşfetmelerine olanak tanımayı hedefliyoruz.”

Veteriner hekimliğinin, her geçen gün gelişen ve değişen bir alan haline geldiğini hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, “Düzenlediğimiz Kariyer Günleri etkinlikleri ile dünyanın pek çok ülkesinden gelerek fakültemizde buluşan öğrencilerimizi, sektördeki güncel gelişmelerle buluşturarak, farklı uzmanlık alanlarını keşfetmelerine olanak tanımayı hedefliyoruz” dedi. Bu etkinliklerin, öğrencileri akademik bilgilerin yanında sektördeki pratik deneyimlerle de donanmalarını sağlayan önemli bir platform olarak gördüklerini vurgulayan Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, “Deneyimlerini öğrencilerimizle paylaşan Dr. Eren Can Özfırat ve Dr. Derya Tan Ürse’ye teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde, yeni isimlerin katılımı ile kariyer günü etkinliklerimiz devam edecek” ifadesini kullandı

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