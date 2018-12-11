Yangında öldüğü zannedilen kedi, yıkıntıların arasında bulundu: Başardın (video)

ABD Kaliforniya'da meydana gelen yangın felaketinin ardından bir aile, kedisiyle yeniden bir araya geldi. Kedinin, yanan evin civarında yaşamaya devam ettiği öğrenildi.

Kaliforniya eyaletinin kuzeyinde 8 Kasım'da başlayan ve eyalet tarihinin en yıkıcı yangını olarak tarihe geçen Camp orman yangınının ardından, Courtney Werblow isimli bir kadın, ailesinin yanan evinin kalıntılarına döndüğünde öldü zannettiği kedisini buldu.

Yaşanan anları kaydeden kadının çektiği görüntülerde, kedinin yıkıntıların arasından ortaya çıktığı görülüyor.

İsmi 'Timber' olan kedisini yanında getirdiği bir tencere mamayla yanına çağıran Werblow, kedisine "Başardın" diye bağırdı.

Werblow, ABD10'a yaptığı açıklamada, öldüğünü düşündükleri kedinin bulunmasının, yangında her şeyini kaybeden ailesinin en çok ihtiyacı olan şey olduğunu açıkladı.