  • BIST 7787.74
  • Altın 1958.646
  • Dolar 29.9664
  • Euro 32.8297
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKABiden'ın konuşması 'Filistin'de ateşkes' çağrılarıyla bölündü

Yapay zekanın keşfettiği malzeme, bataryalardaki lityum kullanımını önemli oranda azaltabilir

» »
ABD'de yürütülen araştırma sonucunda, yapay zeka (AI) ve gelişmiş hesaplama sistemleri kullanılarak bataryalardaki lityum kullanımını önemli oranda azaltabilecek bir malzeme keşfedildi.
Yapay zekanın keşfettiği malzeme, bataryalardaki lityum kullanımını önemli oranda azaltabilir

BBC'nin haberine göre, Microsoft ve ABD Enerji Bakanlığı bünyesindeki Pasifik Kuzeybatı Ulusal Laboratuvarı (PNNL) tarafından yürütülen araştırma, pillerdeki lityum kullanımına dair umut veren ilerlemeye işaret ediyor.

İki kuruluş, karmaşık bilimsel ve matematiksel işlemleri çözmek için çok sayıda bilgisayarı birleştiren gelişmiş yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem kullandı.

Yapay zeka ve süper bilgisayarlar kullanılarak 32 milyon potansiyel inorganik materyal, bir haftadan kısa sürede, 18 gelecek vadeden örneğe indirgendi.

Bu tarama sürecinin, geleneksel laboratuvar araştırma yöntemleriyle 20 yıldan fazla sürebileceği aktarıldı.

Araştırmada, yapay zeka ve gelişmiş hesaplama sistemleri aracılığıyla keşfedilen malzemenin bataryalardaki lityum kullanımını yüzde 70'e kadar azaltabileceği belirtiliyor.

Söz konusu malzeme, keşfedildiğinden bu yana ampul yakmak için kullanılıyor.

Microsoft Genel Başkan Yardımcısı Jason Zander, büyük teknoloji şirketinin görevlerinden birinin, "250 yıllık bilimsel keşfi, gelecek 25 yıla sıkıştırmak" olduğunu söyledi.

"Beyaz altın" olarak biliniyor

Piyasa değeri ve gümüş rengi dolayısıyla sıklıkla "beyaz altın" olarak anılan lityum, elektrikli araçlardan akıllı telefonlara kadar pek çok araca güç sağlayan şarj edilebilir bataryaların temel bileşenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Uluslararası Enerji Ajansına göre, elektrikli araçlara talep arttıkça dünya, 2025 gibi yakın bir zamanda malzeme sıkıntısıyla karşı karşıya kalabilir.

Yine ABD Enerji Bakanlığına göre, lityum iyon pillere olan talebin 2030'a kadar 10 kata kadar artması bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'li yetkililer Savunma Bakanı'nın hastaneye kaldırıldığını bilmiyormuş08 Ocak 2024 Pazartesi 13:49
  • ABD'de Alaska Havayolları'na ait Boeing 737-9 tipi uçağın penceresi havada patladı06 Ocak 2024 Cumartesi 22:23
  • Trump'ın 2024 seçiminde yeniden başkan adayı olup olamayacağına Yüksek Mahkeme karar verecek06 Ocak 2024 Cumartesi 15:23
  • Biden ilk mitinginde Trump'ı hedef aldı06 Ocak 2024 Cumartesi 14:33
  • SpaceX, Elon Musk'a 'şarlatan' diyen çalışanları işten kovdu04 Ocak 2024 Perşembe 19:42
  • Batı'da 'İsrail sorgulamaları' başladı04 Ocak 2024 Perşembe 19:10
  • ABD ve Katar, ABD'nin bu ülkedeki askeri varlığının 10 yıl daha uzatılmasında anlaştı03 Ocak 2024 Çarşamba 20:09
  • ABD'de art arda patlamalar!02 Ocak 2024 Salı 21:34
  • Kongre'ye ikinci kez sunulmadı: ABD'den İsrail'e acil silah satışı kararı30 Aralık 2023 Cumartesi 18:28
  • Trump 2024 başkanlık yarışında California'daki oy pusulasında yer alacak30 Aralık 2023 Cumartesi 14:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti