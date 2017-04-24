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"Yarım Kalmış Bir Yaşam Dr. Burhan Nalbantoğlu" yayımlandı

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"Yarım Kalmış Bir Yaşam Dr. Burhan Nalbantoğlu" yayımlandı
Kıbrıs'ın yakın tarihinde önemli izler bırakan Dr. Burhan Nalbantoğlu'nun hayatını konu alan "Yarım Kalmış Bir Yaşam Dr. Burhan Nalbantoğlu" adlı kitap yayımlandı.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası yayınlarından çıkan biyografi-belgesel türü kitap, gazeteciler Özgül Gürkut Mutluyakalı ve Damla Soyalp tarafından kaleme alındı.

Kıbrıs Türk tarihine damga vurmuş isimlerden birinin hayatını anlatırken, bu çerçevede önemli bir dönemde yaşananları da ilk ağızlardan, belgelerle ortaya koyan ve tarihe önemli bir not düşen kitap, uzun bir emek, araştırma ve onlarca kişiyle yapılmış mülakatın ürünü.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın da katılması beklenen kitabın tanıtım ve imza etkinliği, 2 Mayıs Salı akşamı saat 19.30'da Lefkoşa'da Bedesten'de yapılacak.

Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) üç kurucusundan biri olan, öğretmen, tıp doktoru, mücahit, Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi ve Kıbrıs Türk Federe Devleti milletvekili, Sağlık Bakanı, TKP kurucu üyesi gibi pek çok unvanı taşıyan Dr. Burhan Nalbantoğlu'nun hayatının anlatıldığı kitap, 60 kişiyle yüz yüze yapılmış görüşmeler, meclis tutanakları, onlarca kitap, dergi, gazete arşivi ve internet sitesinden yararlanılarak hazırlandı.

Yaklaşık iki yıllık çalışmanın ürünü olan ve fotoğraflar, gazete kupürleri ve belgelerle zenginleştirilen kitapta, Nalbantoğlu'nun 1925'ten 1980'e kadar süren 55 yıllık yaşam öyküsü yanında bu sürede adada meydana gelen toplumsal ve siyasal olaylar da yer alıyor.

Kitap, Kıbrıs Türk halkının direniş yıllarının birçok aşamasında öncü roller üstlenen, Erenköy dahil birçok cephede görev yapan, ülkenin sağlık altyapısına katkıları olan ve demokratikleşme sürecinde de ön saflarda yer alan Nalbantoğlu hakkında bugüne dek yapılmış en detaylı çalışma olarak niteleniyor.

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası'nın toplumda öncü rolleriyle bilinen tıp doktorlarının hayatını kitaplaştırma projesinden biri olarak hayat bulan 528 sayfalık kitabın danışmanlıklarını Nalbantoğlu'nun 37. ölüm yıldönümü olan bu yıl 6 Şubat'ta hayatını kaybeden yakın arkadaşlarından Dr. Turhan Korun ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı yaptı.

Sayfa ve kapak tasarımını Erdoğan Uzunahmet'in yaptığı kitap, kısa süre içinde kitapçılarda satışa sunulacak.

Dr. Burhan Nalbantoğlu, TKP Milletvekili olarak görev yaptığı KTFD Meclisi'nde 4 Şubat 1980'de tartışmalı bir komite toplantısı sonrasında geçirdiği beyin kanaması sonrasında tedavi için kaldırıldığı Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde 6 Şubat 1980'de hayatını kaybetmişti.

Yapımına büyük emek verdiği başkent Lefkoşa'daki hastaneye, ölümünün ardından Meclis kararıyla "Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi" adı verilmişti.

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