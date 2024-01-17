  • BIST 8020.05
  • Altın 1960.496
  • Dolar 30.1272
  • Euro 32.8149
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAUluslararası Ceza Mahkemesi Gazze’de gazetecilere yönelik saldırıları soruşturacak

“Yarın seçim olsa kime oy verirsiniz” sorusuna ilk sıradaki parti belli oldu

» »
Güney Kıbrıs’ta yapılan anket sonucunda AKEL’in ilk sırada yer aldığı belirtildi.
“Yarın seçim olsa kime oy verirsiniz” sorusuna ilk sıradaki parti belli oldu

Haravgi gazetesi “Reporter” tarafından IMR şirketine, bin kişinin katılımıyla, 3-11 Ocak tarihleri arasında yaptırılan anketin sonuçlarına yer verdi.

Habere göre “yarın seçim olsa kime oy verirsiniz” sorusu üzerine ankete katılanların yüzde 20’si AKEL; yüzde 18.5’i DİSİ; yüzde 12.5’i ELAM; yüzde 7’si DİKO; yüzde 3.5’i Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği; yüzde 2.4’ü DİPA-İş birliği; yüzde 2.3’ü EDEK şeklinde yanıt verirken yeni kurulan “Volt Kıbrıs” partisi ise yüzde 1.3 tercih aldı.

Bir başka soru üzerine ankete katılanların yüzde 79’u durumun yanlış yöne gittiği, yüzde 21’i ise doğru yöne gittiği şeklinde görüş ortaya koydu.


9 Haziran’daki Avrupa Parlamentosu seçimlerine ilgi gösterip göstermedikleri şeklindeki bir soru üzerine ankete katılanların yüzde 40’ı çok ilgilendiğini, yüzde 28’i yeteri kadar ilgilendiğini, yüzde 14’ü ise hiç ilgilenmediğini dile getirdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trodos'ta 3 gün kar yağması bekleniyor11 Ocak 2024 Perşembe 12:16
  • Ayça Alav cinayet zanlılarını Kuzey Kıbrıs’a geçirerek polise teslim eden 3 kişi, Güney Kıbrıs’ta tutuklandı10 Ocak 2024 Çarşamba 16:50
  • Rus şirketleri Güney Kıbrıs'tan ayrılıyor10 Ocak 2024 Çarşamba 14:33
  • PEO, İngiliz Üslerine karşı düzenlenen gösteriye katılım çağrısında bulundu10 Ocak 2024 Çarşamba 09:46
  • Kar geliyor... Trodos beyaza bürünecek...09 Ocak 2024 Salı 11:12
  • Güney Kıbrıs’ta feci kaza 4 kişi hayatını kaybetti01 Ocak 2024 Pazartesi 13:03
  • Güney Kıbrıs, Kasım ayına kadar 61 bin 796 Rus turisti ağırladı30 Aralık 2023 Cumartesi 17:43
  • Rum Merkezi Cezaevi yakınlarında ateş açtılar...30 Aralık 2023 Cumartesi 14:43
  • Güney Kıbrıs, Kasım ayına kadar 61 bin 796 Rus turisti ağırladı30 Aralık 2023 Cumartesi 14:34
  • 3 genç kokainden tutuklandı29 Aralık 2023 Cuma 10:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti