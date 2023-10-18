Yarın ve Cuma Günü İçin Hava Tahminleri: Yağışlı Günler Bekleniyor

Hava Durumu Tahminleri: Yarın ve Cuma Yağışlı, Sıcaklıklar Sezon Ortalamasında

Meteoroloji Dairesi'nin yaptığı hava tahminlerine göre, yarın ve Cuma günü bölge parçalı bulutlu olacak ve yer yer sağanak yağmurlar ile gök gürültüsüne hazır olun. Cumartesi günü ise bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Pazar günü sabah saatlerinde yer yer sis beklenirken, diğer günler az bulutlu bir hava beklenmektedir.

Sıcaklık seviyeleri ise genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 28 ila 31 derece arasında seyredecek. Rüzgar yarın güney ve batı yönlerden esecekken, diğer günlerde kuzey ve doğu yönlerinden orta kuvvette esecektir.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşların hava tahminlerini dikkatlice takip etmelerini ve gerektiğinde önlemler almalarını tavsiye etmektedir.