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YDK Gözlem ve Araştırma Kulübü Öğrencileri Taşkent Doğa Parkı’nda İncelemelerde Bulundu

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Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi 7/27 Hizmet Veriyor…
YDK Gözlem ve Araştırma Kulübü Öğrencileri Taşkent Doğa Parkı’nda İncelemelerde Bulundu

Yakın Doğu Koleji Gözlem ve Araştırma Kulübü öğrencileri, yaban hayatın korunması, çevreci tarım, yaban hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonlarının yapılıp doğaya geri kazandırılması, çevre-doğa sevgisi ve bilincinin oluşturulması amacıyla kurulan Taşkent Doğa Parkını ziyaret etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Taşkent Doğa Parkı Direktörü ve Yaban Hayat Rehabilitasyon Uzmanı Kemal Basat öğrencilere yönelik yaptığı konuşmada, 2016 yılında faaliyetlerine başlayan parkın doğa ve yaban hayatın yararına çalışan, kar amacı gütmeyen bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu ifade etti. Kemal Basat, bu kapsamda hayata geçirdikleri projeler içerisinde Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi, Güzelyurt Doğa Müzesi, Taşkent Piknik Alanı, Gölet Projesi ve yakın zamanda tamamlayacakları projeler içerisinde de Doğa Parkı, Herbarium ve Eğitim Çalışmalarının yer aldığını bildirdi.

Taşkent Doğa Parkı Bilim Kurulu üyesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Doğa Biyoizlem, Koruma ve Araştırma Merkezi başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazım Kaşot ise öğrencilere yönelik yaptığı konuşmada, Taşkent Doğa Parkı Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinin Uluslararası Vahşi Yaşam Rehabilitasyon Konseyi’ne üye olup, Temmuz 2016’da dışarıya yönelik faaliyetlerine başladığını, Çevre Koruma Dairesi ile işbirliği içerisinde hizmet verdiğini belirtti. Bünyesinde bir veteriner, bir vahşi yaşam biyoloğu, bir zoolog, bir zooteknist ve üç yaban hayat rehabilitasyon uzmanı bulunan Merkezi’in halihazırda 7/24 kameralarla kayıt altında tutarak gözlem yaptıklarını belirten Kaşot, sıcaklıkları, nem oranları ve aydınlatmaları uzaktan ölçülüp ayarlanabilen, rehabilitasyon süreçleri kapsamında üçe ayrılan, sırasıyla “kısıtlı, sınırlı ve sınırsız aktivite” olmak üzere uluslararası standartlara uygun bir şekilde düzenlenmiş bakım ve rehabilitasyon odalarının bulunduğunu anlattı. 

1190 Yaban Hayat Destek Hattı Kuruldu 
Taşkent Doğa Parkında 1190 Yaban Hayat Destek Hattının hayata geçirildiğini kaydeden Kaşot, gelen çağrılar neticesinde yaralı, hasta, yardıma muhtaç yaban hayvanlarını doğaya geri kazandırmak için 7/24 hizmet vermekte olduklarını bildirdi. Doğaya geri kazandırılamayacak hayvanlar için ise Taşkent Doğa Parkı bünyesinde hayvanların doğasına uygun bir şekilde hayatını sürdürebileceği yaşam alanları oluşturduklarını ifade etti. 

Çocuklara ve Gençlere Yönelik Eğitim Projesi
Geleceğimiz için farkındalığı yüksek bir nesil yaratmanın yegane hedeflerinden biri olduğunu ifade eden Kaşot, Taşkent Doğa Parkı’nın üzerinde özenle durduğu bir diğer konun ise çocuklara ve gençlere yönelik eğitim projeleri olduğunu söyledi. Kaşot, bu kapsamda çocukların ve gençlerin Taşkent Doğa Parkı’na gelip uzman kadro eşliğinde yerinde gözlemleyebildikleri doğa ve yaban hayat hususunda bilgi ve bilinç sahibi olacaklarını belirtti. Kulüp öğrencileri ise Taşkent Doğa Parkını çok beğendiklerini, her bakımdan donanımlı böylesine bir yerin ülkemizde bulunduğu için çok gururlu olduklarını dile getirdiler.

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