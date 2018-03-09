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YDK Öğrencilerinden Sigara Üzerine Farkındalık Yaratan Film Projesi…

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YDK Öğrencilerinden Sigara Üzerine Farkındalık Yaratan Film Projesi…
Yakın Doğu Koleji GCE öğrencileri, “Sigara Kullanımının Sağlık Üzerindeki Etkileri” konulu kamu spotu niteliğinde kısa bir film çektiler.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Biyoloji dersi kapsamında, 9M ve 10N sınıfı öğrencilerine dönem ödevi olarak verilen çalışmada, öğrenciler gruplara ayrılarak sigara ile ilgili senaryosunu kendi hazırladıkları 1-1.5 dakikalık filmi çekerek, Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde seslendirdikleri belirtildi. Öğrencilerin büyük emek vererek metin yazarlığından montaja kadar Biyoloji öğretmenleri Çiğdem Ozan ile gerçekleştirdikleri çalışma okul idaresi tarafından büyük takdir topladı. 

Öğrenci Merkezli Eğitim Projesiyle Sigaranın Zararları Geniş Öğrenci Kitlesine Ulaştı
Ders öğretmeni Çiğdem Ozan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, günümüzde değişen eğitim sistemlerine paralel olarak bilgiyi sadece ders kitaplarından değil, farklı kaynaklardan ve sürekli gelişimi öngören öğrenciyi merkeze alan eğitim anlayışının Yakın Doğu Koleji eğitim sisteminin odak noktasını oluşturduğunu söyledi.
Çalışmanın öğrencilerin istekli ve azimli çalışması sonucunda bir farkındalık projesine dönüştüğünü belirten Ozan, “Sağlığı olumsuz etkileyen etmenlerin başında gelen sigara ve zararları, öğrencilerimizin somutlaştırarak aktarımıyla çok daha etkli hale gelmiştir. Öğrencilerimiz, bu filmleri çekerken çok ciddi bir araştırma yapmış, sonucunda da makale ciddiyetinde nitelikli metinler ortaya çıkardılar. Bu metinlere daha sonra kurgu eklenerek film haline dönüştürüldü. Filmlerde, sigaranın psikolojik ve fizyolojik olarak insan sağlığına verdiği zararları anlatan öğrencilerimizin bu çalışması sonucunda okul çapındaki öğrencilere ulaşan bir proje ortaya çıktı” dedi.

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