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YDK’dan Yoga-Mandala ve Sevgi Kampı…

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YDK’dan Yoga-Mandala ve Sevgi Kampı…
Yakın Doğu Koleji Yoga - Mandala ve Farkındalık Atölyesi, öğrencilerini sosyal anlamda sorumluluk almaya teşvik etmek, paylaşım ruhunu geliştirmek ve hümanist bir duyarlılık kazandırmak amacıyla Şubat tatilinde iki gece üç gün süren bir kamp düzenledi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Salamis Bay Conti Resort Otel’de gerçekleştirilen kampta, öğrenciler yıl içerisinde yaptığı birçok etkinlik ve çalışmada kurdukları dostluğu, bağı ve sevgiyi kampa da taşıyıp pekiştirdikleri belirtildi.
Birlikte yoga yapan, kağıt, taş ve ahşap üzerine mandala çizip boyayan öğrenciler, eğlenceler düzenleyip kol kola sevgiyi paylaşmanın, birlikte biz olmanın farkındalığını gösterdiler. Birbirlerine kendi hazırladıkları hediye paketlerini ve güzel dilekler içeren notlarını armağan ettiler. 
Kampa katılan öğrencilerin velileri de, kampın öğrencilere sorumluluk ve davranış becerilerinin kazandırılmasında etkili olduğunu belirterek memnuniyetlerini dile getirdiler.

Dayanışma, Hoşgörü ve Sorumluluk Alma Pekiştirildi…
Öğrencilere işbirliği içerisinde hareket etme, sorumluluk alabilme ve yeteneklerini geliştirebilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen kampta, öğrenciler güzel bir dayanışma örneği gösterdi.
Farklı görüş ve düşünceleri hoşgörü ile karşılayabilme farkındalığının da sağlandığı kampta; insan haklarına saygı duyabilme, kendini tanıyabilme, güven duyabilme, sorumluluk alma, planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını etkin ve verimli değerlendirebilme, girişimci olabilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme, bireysel farklılıklara saygılı olabilme, gruba karşı sorumluluk duyabilme gibi tutum, davranış ve becerilerin kazanılması pekiştirildi.

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