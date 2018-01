YDÜ Fakültesi mezuniyet töreni gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 2017 – 2018 Bahar Güz Dönemi Mezuniyet Töreni Büyük Kütüphane Salon 4’te gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre törene, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Fahrettin Sadıkoğlu, Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gökmen Dağlı, Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu, Enstitü Müdürleri, Fakülte Dekanları, Öğretim Üyeleri, Öğrenciler ve Aileler katıldı.

Tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı.Ardından, Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nden Piyano Öğretim Görevlisi İlayda Melikova ve Şan Öğretim Görevlisi Sofrano Vasfiye Çakıstaş’ın müzik ziyafeti ile devam etti.



Prof. Dr. Uzunboylu; “Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu İlkokulu Ve Yakın Doğu Okul Öncesi Eğitim Kurumunda Öğrencilerimiz Ayrıcalıklı Olarak Uygulama Şanslarını Yakalayabilmektedirler.”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren , Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu; “Bugün hepimiz heyecanlıyız. Bugün hepimiz mutluyuz. Bugün hepimiz yarın daha iyi olması için buradayız.” diyerek sözlerine başaldı.

Prof. Dr. Uzunboylu; “Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi olarak öğrencilerimizin mezun olduktan sonra görevlerini en iyi şekilde yerine getrmeleri için canla başla, özverili bir şekilde çalışmakta ve özellikle yeni bilgileri öğrencilerimizle paylaşmaktayız. Özellikle öğrencilerimizin en iyi şekilde yetişebilmesi için onların uygulama olanaklarını yaratmaya çalışıyoruz. Bu noktada üniversitemizin bünyesinde bulunan Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu İlkokulu ve Yakın Doğu Okul Öncesi eğitim kurumunda öğrencilerimiz ayrıcalıklı olarak uygulama şanslarını yakalayabilmektedirler. Bu da özellikle uygulamaya özen gösterdiğimizin göstergesidir.” diye konuştu.



Prof. Dr. Uzunboylu; ” 2017 Yılında 281 Makale Üretmiş Ve Yayınlamışlardır.”

“Bugün çok farklı bir mezuniyet töreni yaşamaktayız. 17 lisan, 20 doktora, 18 de yüksek lisans mezunumuz bugün mezun oluyor. Bunu farklı kılan bildiğiniz gibi diğer üniversiteler özellikle 21. yy’da lisansüstü eğitime büyük önem vermektedirler. Bizler tabiki YDÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü ile birlikte bu başarıyı yakalamış bulunmaktayız” diye konuşan Prof. Dr. Uzunboylu, “Bunun yanında Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri 2017 yılında 281 makale üretmiş ve yayınlamışlardır. Bu eğitim fakülteleri için çok büyük bir başarıdır. Öğretim üyesi başına biz 5 makale verdik. Bu da bizim , Yakın Doğu Üniversitesi olarak farklılığımızdır.” dedi.

Prof. Dr. Uzunboylu Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rekörü Dr. Suat İ.Günsel ve Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel’e teşekkürlerini sunarak, mezun öğrencilere başarılar diledi..



Dr. Korkmaz; “Yakın Doğu Sadece Eğitim Yuvası Değil Aynı Zamanda Sağlık, Bilgi Ve Aile Yuvası.”

Eğitim Bilimleri Enstitüsü doktora ve yüksek lisans öğrencileri adına bir konuşma gerçekleştiren eğitim programları ve öğretimi Doktora Mezunu Dr. Selma Korkmaz; “ Öncelilkle amacı geleceğe ışık tutan bireyler yetiştirmek olan Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 2017-2018 Güz Dönemi Mezuniyet Törenine hepiniz hoşgeldiniz. Bugün burada mezunyet sevincimizi paylaşmak için toplanmış bulunuyoruz. Bu törende bulunmaktan ve şu an karşınıza çıkarak sizlere hitap etme fırsatı bulmaktan onur duyuyorum.” dedi.

“Yakın doğu sadece eğitim yuvası değil aynı zamanda sağlık,bilgi ve aile yuvası. KKTC’nin en büyük , hastanesi sayesinde sağlıkla ilgili yaşadığımız tüm sorunları ortadan kaldıran, KKTC’nin en büyük kütüphanesi sayesinde de araştırdığımız her konuya kolaylıkla ulaşmamaıza yardımcı olan ve kendi mezunlarına iş imkanı sağlayan bir yuva. Öncelikle maddi ve manevi yardımlarını benden esirgemeyen ve her türlü konuda bana destek olan sevgili annem Zahide Bardakçıoğlu’na, her zaman başarılı olacağıma inandığı halde bugünümü göremeyen rahmetli babam Mahmut Bardakçıoğlu’na, ağabeylerime, eşime ve ailemin bütün fertlerine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca başta bu eğitim yuvasını kuran Dr. Suat İ. Günsel’e, Mütevelli Heyeti Başkanımız Doç. Dr. İrfan S. Günsel’e, manevi değerini her zaman hissetiğimiz Rektörümüz Prof. Dr. Ümit Hassan’a, Rektör yardımcılarımıza, Dekanıma, Enstitü Müdürüme ve tez danışmanıma teşekkür eder, şükranlarımı sunarım.” dedi.

Dr. Korkmaz’ın ardından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Birincisi Ahmet Akkuzu konuşmasını gerçekleştiridi.



Prof. Dr. Sadıkoğlu; “Şans Fırsat Oluştuğunda Ne Yapacağına Bağlıdır.”

Ardından söz alan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu; “Lisansüstü mezun sayısı, lisansın iki katı. Ben buna çok sevindim. Bu okulda ilk yükseklisans öğrencisinin öğretmeni benim ve bugün bu üniversitede bu kadar yüksek lisans ve doktora mezunu görmek ve bu kadar yayın yapıldığını duymak sevinç kaynağıdır. Siz bugün hayatınızın bir sayfasını kapatıyorsunuz. Sizin bu dört yıl boyunca aldığınız eğitim size yeni bir hayatın başlangıcını sunmuştur. Sizler Kıbrıs’ta geçirdiğiniz dört yılı hiç bir zaman unutmayacaksınız. Ben bugün gittiğim her mezuniyet töreninde kendi mezuniyetimi hatırlarım.”

Prof. Dr. Sadıkoğlu öğrencilere seslenerek “Size iki tavsiyem var. birincisi şudur ki hayat bir hikayeye benzer. ’Önemli olan onu ne kadar uzun değil onu ne kadar iyi yaşadığınızdır’. Ikincisi ise ‘Şans, fırsat oluştuğunda ne yapacağına bağlı olmasıdır’. Yakaladığınız şansı ne kadar iyi kullandığınızla değil ne kadar doğru değerlendirdiğinizle ilgilidir.” İfadelerine yer verdi.

Aillere de seslenen Sadıkoğlu, “Sizler bundan dört yıl önce çocuklarınızı bize emanet ettiniz. Sizin yaptıklarınız herşeyin üzerindedir. Ancak öğretim elemanlarımız evlatlarınızı eğitti, onlara bilgi verdi. Ne mutludur ki bugün evlatlarınızı size yeni bir birey olarak sizlere geri veriyoruz.” diyerek mezun olan öğrencilere başarılar dileyip “yolunuz açık olsun” dedi.

Tören, diplomaların takdimi ve geleneksel kep atma töreni ile son buldu.