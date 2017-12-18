YDÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümünün konuğu Gazeteci-Yazar Hasan Çakmak oldu

Öğrt.Görv. Ahmet Hamdi:”Amaç, Bir Gazeteci-Yazar Gözüyle Kültür’ ün Ne Anlam İfade Ettiğini Anlatmak ”

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Pazarlama bölümü öğretim görevlisi Ahmet Hamdi’nin daveti üzerine, ülkemizde ve uluslararası alanda birçok araştırma kitabı yayınlanan gazeteci yazar Hasan Çakmak, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Pazarlama bölümünün konuğu oldu..

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölümünün Konuğu Gazeteci-Yazar Hasan Çakmak ile ikinci kez ‘Kültürün Pazarlama Üzerindeki Etkileri ile Birlikte Ülkemiz Kuzey Kıbrıs’ın Kültüre olan Bakış Açısı’ tartışıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’ne açıklamalarda bulunan Öğr. Gör. Ahmet Hamdi, “konumuz kültürel ilişkiler ve Kuzey Kıbrıs’ın kültürel pazarlamadaki rolü başlığı altında gerçekleştirilen ve esas amacı Pazarlama İlkeleri/Prensipleri dersi alan öğrencilere ‘bir gazeteci-yazar gözüyle kültür’ ün ne anlam ifade ettiğini atlamak oldu” dedi.

Sohbet toplantısı niteliğindeki derste Kıbrıs kültürün doğuşuna sebebiyet veren etkenlerle birlikte, kültürün ne anlam ifade ettiği, Kıbrıslı Türk ve Rumlarla birlikte diğer etnik kültürlerinde Kıbrıs kültürüne olan etkilerini inceleme fırsatı doğduğu belirtildi. Kıbrıs Türk Kültürü’nün yanı sıra Anadolu kültürünün özellikleri de derste incelendi.

Derste ayrıca Kıbrıs ve Anadolu Kültürlerinin pazarlama ilkeleri ile ilgili ilişkisini inceleme fırsatı doğduğunu belirten Hamdi,Kültürün aslında sadece bir kelime den ibaret olmadığı ve hayatımızın ta kendisini kapsayan, geniş bir kavram olduğuna dikkat çekti.

Hamdi, yaptığı açıklamada kültür kavramının pazarlama üzerinde ne kadar etkin olduğu ve pazara nasıl yön verdiğinin önemini de öğrencilerle paylaşılırken, zengin olan Kıbrıs ve Anadolu kültürlerinin uluslararası pazarlarda nasıl pazarlanacağını da incelediklerini belirtti.

Öğrt.Görv.Ahmet Hamdi, etkinlik sonunda çıkan sonuçta ise kültürün etkilerine bağlı olarak pazarın şekillenmesinde sosyal ve demografik yapının yanında ekonomik yapının önemini bir kez daha vurgulayarak; ‘bununla birlikte Pazar içerisinde üretileni satmak mı, yoksa satılanı üretmek mi sorusuna kültür kavramı ile daha net cevap bulma şansının ortaya çıkışı tespit edildi’dedi.

Hasan Çakmak:“Bu Tür Etkinlikler Öğrencilerin Daha Geniş Düşünmelerine Katkı Sağlar”

Ders sonunda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu ve Pazarlama Bölümü Başkanı Assist. Prof. Dr. Ahmet Ertugan ile sohbet eden gazeteci yazar Hasan Çakmak, bu tür etkinliklerin öğrencilerin gelişmelerine katkı sağlamakla beraber, onların daha geniş düşünmelerine katkı koyduğunu ifade etti.

Çakmak, Yakın Doğu ailesine bu vesile ile kendilerini davet edip bu toplantı sayesinde kültür kavramına az da olsa Fakülte Dekanı ve Bölüm Başkanı aracılığıyla bölüm öğrencilerine katkı koyma fırsatı yaratıldığı için teşekkür etti. Öğr. Gör. Ahmet Hamdi ise, pazara satılacak olanı üretmenin temel yolunun, pazarın sosyal kültürel yapısının iyice anlamaktan geçtiğinin altının çizildiğini belirterek, Gazeteci Yazar Hasan Çakmak’a Pazarlamaİlkeleri/Prensipleri dersi alan öğrencilerin Kıbrıs Türk kültürüne sahip çıkma adına verdikleri ipuçlarından ötürü teşekkür etti.

