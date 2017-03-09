YDÜ İletişim Fakültesi'nden Kadınlar Günü film gösterimi

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi , Radyo TV ve Sinema Bölümü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Yönetmen Gülten Taranç’ı ağırlıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; Yönetmen Gülten Tranç’ın “Yağmurlarda Yıkansam” filmi,10 Mart Cuma günü, saat 14:00’da Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Turuncu Amfi’de gösterilecek.

Radyo ,TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap yaptığı açıklamada; ROFiFE Film Festivali kapsamında ; Girne St. Hillarion Rotary Klüp - YDÜ İletişim Fakültesi. Radyo TV Sinema Bölümü iş birliği ile gerçekleşecek Film Gösterimi ve Atölye Çalışmalarına tüm sinema severler davet etti. Dünya Kadınlar Günü kapsamında gerçekleştirilecek gösterimi sonrası, filmin yönetmeni Gülten Taranç ve oyuncular Derin Ince ve Murat Ergün’nün de yer alacağı bir de söyeleşi gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz yıl, 53. Uluslararası Antalya Film Festivali’nin ‘Rengahenk’ seçkisinde de yer alan film Yağmurlarda Yıkansam, Antalyalıların beğenisini kazanarak “en iyi izleyici ödülü”nün sahibi olmuştu. Taranç filminde; annesi ve babası tarafından öldürülen Gamze’nin, alışılageldiği gibi cinayetle biten hayatını değil; cinayetle başlayan yeni hayatını anlatıyor.

53. Antalya Filim Festivali, Renkahenk Seçkisi İzleyici Ödülü (2016) yanı sıra; ISENMA İnternational Student-Newcomer-Woman Filmmaker Festivali, Gold Award, Endonezya, 2016, Balkan Film Food Festivali, En İyi Film, Pogradec, Albania, Barcelona İnternational Film Festivali The Gold Lion Award (Sapin), 4. Antakya Film Festivali En İyi Sinema Filmi Toplumsal Farkındalık Jüri Özel Ödülü, I Filmmaker Film Festivali, Marbella, İspanya, Özel Mansiyon ödüllerini alan film, yönetmenin ilk uzun metrajlı filmi olma özelliğini taşıyor.