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YDÜ İngilizce Hazırlık Okulu'nda eğitmen eğitimi devam ediyor

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YDÜ İngilizce Hazırlık Okulu'nda eğitmen eğitimi devam ediyor
Enis Sayman; “Eğitimcilerin Eğitimi ,Öğrencilerimizin Eğitim Kalitesini Yükseltiyor”

Kurumsal gelişim ve değişim paralelinde yeni bilgi ve teknoloji entegrasyonuna büyük önem veren Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor. 

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne açıklamalarda bulunan Hazırlık Okulu Müdürü Enis Sayman, öğretirken ögrenmeyi, gelişmeyi ve değişimi ilke edinmiş olan İngilizce Hazırlık okulu Macmillan Yayıncılık sponsorluğunda İngiltere'nin en önemli eğitim kurumlarından Norwich merkezli Nile Education eğitmeni Alan S. Mackenzie ile Kasım ayında gerçekleştirilen Integrating Thinking Skills (düşünme becerilerinin entegrasyonu) seminerinden sonra şimdi de yine aynı kurum eğitmeni Alan Pulverness ile Using Very Short Films in Language Classrooms ( kısa filmlerin lisan derslerinde kullanımı ) konusunda çok faydalı bir eğitim gerçekleştirdiklerini belirtti.

Enis Sayman; “Eğitimcilerin Eğitimi ,Öğrencilerimizin Eğitim Kalitesini Yükseltiyor”

Sayman, Yakın Doğu Üniversitesi’nin en temel birimi olan İngilizce Hazırlık Okulu’nun üniversitemizde eğitim gören öğrencilerimiz için öncelikle bölümlerinde geçirecekleri akademik süreçte gerek derslerini takipte ve yapacakları araştırmalarda ortak eğitim dili olan İngilizce lisanında sağlam ve kalıcı bir alt yapı oluşturmak, gerekse üniversite olgusunu ve disiplinini idrak etmek, hem akademik hem de profesyonel hayatlarında bu bilince ve donanıma sahip olmalarını sağlamak amacıyla eğitimcilerinde eğitimine önem verdiklerinin altını çizdi.

Sayman, özellikle harmanlanmış eğitime geçiş sonrası Hazırlık Okulu akademik personelinin mevcut olan donanımına büyük katkı sağladığına inandığımız ve gözlemlediğimiz bu tür eğitim çalışmalarımız devam edecektir dedi.
 

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