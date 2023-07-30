YDÜ Müzik Öğretmenliği Bölümü’nün 5 Eylül’de gerçekleştireceği yetenek sınavı için başvurular başladı

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği’nin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik 5 Eylül 2023’te düzenleyeceği yetenek sınavı için başvurular başladı. Sınava katılacak öğrenciler, 1 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında kayıt yapabilecek.

YÖK ve YÖDAK onaylı programda eğitim almak isteyen KKTC ve Türkiye vatandaşları için yetenek sınavları 5 Eylül Salı günü saat 10.00’da Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde düzenlenecek.

Sınava katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını Yakın Doğu Üniversitesi ve temsilciliklerine yapabilecekleri gibi online olarak ya da telefonla da gerçekleştirebilecekler. Adaylar neriman.soykunt@neu.edu.tr adresine mail göndererek ya da +90 392 223 64 64/5168 numaralı telefon ve +90 533 854 43 08 WhatsApp mesaj hattı ile kayıt yaptırabilecekler.

Sınavın başvuru koşulları ve içeriği açıklandı

5 Eylül Salı günü Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde Müzik Öğretmenliği Bölümü için düzenlenecek olan yetenek sınavının başvuru koşulları ve sınav içerikleri de açıklandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Lisans Programına başvuru yapacak KKTC vatandaşı öğrencilerin Yakın Doğu Üniversitesi giriş sınavından geçer puan almaları; Türkiye vatandaşı adayların ise TYT sınav sonuçlarına göre 800 bin barajı içerisinde olmaları gerekiyor.

Sınavın içeriği; tek ses, çift ses, üç ses, dört ses, aralık ve akor tekrarı, tonal/makamsal ezgi, ritim tekrarı, İstiklal Marşı’nın söylenmesi, öğrencinin kendi hazırladığı bir şarkı veya türküyü seslendirmesi, öğrencinin kendi enstrümanı ile çalacağı bir eser ve mülakattan oluşuyor.

Yüksek lisans ve doktora için yapılacak yetenek sınavı ise müzik eğitimi ve müzik teorisi ile ilgili yazılı sınav, sözlü mülakat ve enstrüman sınavından oluşuyor. Enstrüman sınavında, öğrencinin kendi enstrümanı ile bir etüd ve bir eser çalması gerekiyor.

Yetenek sınavına başvuran öğrencilerin, başvuru maillerinde adı-soyadı, mezun olduğu okul/şehir, telefon numarası ve e-mail adresi bilgilerinin yer alması gerekiyor. Ayrıca aday öğrencilerin, sınava yüz yüze veya online girme taleplerini de ön kayıt başvurusunda belirtmeleri gerekiyor.