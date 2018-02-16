YDÜ Vietnam’da Düzenlenecek Uluslararası İnşaat Konferansında Teknik Komitede Temsil Ediliyor

23-25 Şubat 2018 tarihleri arasında Vietnam’da gerçekleşecek olan ICBMC 2018 konferansında, Yakın Doğu Üniversitesi’nden Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zihni Turkan’nın üniversite temsilcisi olarak yer alacağı belirtildi.

Yakın Doğu Üniversitesi, Yapı Malzemeleri ve İnşaat alanında araştırma ve geliştirme faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla Amerika, Asya, Pasifik ülkeleri ve Avrupa ile dünyanın dört bir yanındaki en iyi araştırmacıları bir araya getiren “3.Uluslararası Bina Malzemeleri ve İnşaat Konferansı’nda (ICBMC 2018), Teknik Komite Üyesi olarak temsil edilecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgide, 23-25 Şubat 2018 tarihleri arasında Vietnam’da gerçekleşecek olan ICBMC 2018 konferansında, Yakın Doğu Üniversitesi’nden Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zihni Turkan’nın üniversite temsilcisi olarak yer alacağı belirtildi.

Sunulacak bildirilerin, SCOPUS dahil birçok uluslararası indekste taranacağı bir yayınla bilim dünyasına kazandırılacağı Uluslararası Konferansın Teknik Komitesinde, birçok ülke üniversitesi temsilcisi de hazır bulunacak.

Konferansta; İnşaat ve Taşıyıcı Sistem Mühendisliği, Mimarlık ve Kent Planlama, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Özellikleri - Ölçüm Metodları - Uygulamalar, Malzeme Üretimi ve İşlenmesi ana başlıkları altındaki birçok alt başlıktaki konular, sunulacak bilimsel bildirilerle uluslararası düzeyde irdelenecek.

Mühendisler, öğrenciler ve uygulayıcılar arasındaki bilimsel bilgi alışverişini teşvik etmeyi hedefleyen konferans, insanların Yapı Malzemeleri ve İnşaat alanlarında, görüş ve deneyimlerini paylaşmaları için ideal bir platform görevi görüyor.