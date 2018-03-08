YDÜ Yabem Yunanca Dil Eğitimleri 26 Martta Başlayacak

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) yeni dönemde Yunanca Dil Kursları düzenliyor. YABEM Kısa Dönemli Eğitim programları çerçevesinde gerçekleştirilecek olan Yunanca dil eğitimleri 26 Mart 2018 tarihinde başlayacak.



Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi bünyesinde düzenlenen diğer dil kurslarında olduğu gibi Yunanca dil eğitim programı da, farklı alfabeli dillerin alfabelerinden başlayarak dilin temel kuralları, okuma yazma anlama teknikleri öğretilerek, uygulamalı çalışmalar yapılarak, uluslararası geçerliliği olan ders kitapları kullanılarak gerçekleştirilecek.

Yanardağ: Bu Kurs Sayesinde Katılımcılar Günlük Hayatta Kullanılan Yunancayı Etkin Konuşabilecekler

Kurs Yürütücü Eğitmeni Mine Yanardağ, katılımcıların Yunanca kursunda başlangıç seviyesinden itibaren dil bilgisi ile birlikte, günlük konuşma, temel kalıpları kullanma, aile üyelerini tanıtma, meslek gruplarını dillendirebilme, günlük hayatta kullandığımız alışverişler, renkler, saat kavramları ve benzeri konular ile ilgili bilgileri de öğrenme fırsatı yakalayacaklarını ifade etti. Dersleri öğretirken yöntemle ilgili olarak, yazılı ve sözlü konuşmalara, diyalog yöntemi oluşturmaya ve okuma çalışmaları yapmaya özen gösterileceğini belirten Yanardağ, kursun başarılı bir şekilde gerçekleşmesiyle katılımcıların kendilerini yaşamın farklı alanlarında Yunanca dilinde ifade etmeye başlayabileceklerine inandığını ifade etti.

Koldaş: YABEM Dil Eğitimlerimizle Katılımcılarımıza Dünyayı Farklı Dillerde Anlama Ve Anlamlandırma İmkânı Verecek Yeni Pencereler Açmayı Amaçlıyoruz

Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (YABEM) Müdürü Doç. Dr. Umut Koldaş YABEM bünyesinde gerçekleştirilecek Yunanca kısa dönemli dil eğitimleri ile ilgili yaptığı açıklamada üniversite olarak dil eğitimlerine büyük önem verdiklerini kaydetti.

Yeni bir dil öğrenmenin yalnızca dilin matematiğini ve kurallarını öğrenmek anlamına gelmediğini aynı zamanda farklı bir kültürü birincil kaynaklardan öğrenmenin ilk ve en önemli adımı olduğunu vurgulayan Koldaş, YABEM tarafından ilgili fakültelerle birlikte hayata geçirilen dil eğitim programlarının katılımcılara bu olanağı sunduğunu belirtti. YABEM bünyesinde yürütülmekte olan diğer dil eğitim programlarında olduğu gibi Yunanca dil eğitim programının da Yunanca metinleri okuma, yazma ve pratik konuşma becerisi kazandırmayı amaçladığını ifade eden Koldaş, kursta katılımcıların günlük hayatta kullanılan Yunancayı farklı ve çağdaş bir yöntemle öğrenme imkânına sahip olacaklarını vurguladı.

Programın sadece dil bilgisi ağırlıklı olmadığının altını çizen Koldaş, dilin bütün özelliklerinin bir bütün halinde ve aktivitelerle öğrenilmesinin planlandığını belirtti. Bu ve diğer dil kursları ile katılımcıların hem kavramaya (okuma, dinleme) hem de düşünsel üretime (yazma, konuşma) yönelik dil becerilerinin geliştirilmesinin amaçlandığını kaydeden Koldaş, kursların sonunda katılımcıların farklı bir dilde kendilerini ifade etmeye başlamanın mutluluğunu yaşayacaklarına inandığını ifade etti.

2018 yılı Bahar akademik döneminde gerçekleştirilecek olan Yunanca kursları ve diğer Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi kısa dönemli eğitim programlarına kayıt ve detaylı bilgi için www.neu.edu.tr web sayfasından, nei@neu.edu.tr ve-posta adresinden, Yakın Doğu Yaşam Boyu Eğitim Merkezi facebook sayfasından (facebook), 223 64 64 (dahili 5532) ve 0533 829 97 36 telefonlardan ulaşılabilir.