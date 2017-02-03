Yemen kökenliler New York'ta protesto düzenledi

ABD Başkanı Donald Trump’ın vize yasağı getirdiği ülkeler arasında olan Yemen vatandaşı çok sayıda New Yorklu, kentte geniş katılımlı bir protesto gösterisi düzenledi. Birçok işyeri sahibi kepenk kapatarak 8 saat süren eyleme katıldı.

New York kentinde dükkan sahibi yüzlerce Yemen kökenli kişi, ABD Başkanı Donald Trump’ın vize yasağını protesto etmek için kepenk kapattı, gösteri yaptı.

Kentteki 6 bine yakın bodega adıyla bilinen bakkal dükkanı ve küçük büfenin büyük çoğunluğu Yemen kökenliler tarafından işletiliyor. Bu nedenle “Bodega eylemi” olarak medyaya yansıyan protestoya yaklaşık 1000 bodega sahibinin katıldığı açıklandı. Yemen protestoGETTY IMAGES

Manhattan’da büfe sahibi olan ve protestoya katılanlardan Haron Zokari, eşi ve çocuğunun 4 yıllık vize sürecinin tamamlanmasına karşın yasa nedeniyle Yemen’de kaldığını açıkladı. Soğuk bir havada, olaysız gerçekleştirilen protesto sırasında grup namaz da kıldı. Donald Trump’ın başkanlık yönergesi, aralarında Yemen’in de olduğu 7 ülke vatandaşlarına ABD’ye seyahat yasağı getiriyor.