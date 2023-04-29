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Yeni Bakış’ın haberi Güney’i alarma geçirdi…

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Yeni Bakış gazetesinin haberi, Güney Kıbrıs’ta alarm durumu yarattı haber Rum basınında manşet oldu.
Yeni Bakış’ın haberi Güney’i alarma geçirdi…

Yeni Bakış gazetesinin, Kıbrıslı Türk iş insanının, Maraş’taki Cleo Hotel, Golden Seaside Apartment Hotel ve Aegean Hotel’i satın aldığını Rum Yönetiminin resmî mührünü de taşıyan belgelerle birlikte aktardığı ve otellerin 2025’te açılacağı haberi Güney Kıbrıs’ta alarm durumu yarattı, haber Rum basınında manşet oldu.

“APPOSTİLLE İŞLEMİ YAPILDI”

Fileleftheros “Kıbrıslı Türk İş İnsanı 2025 İçerisinde Faaliyete Geçmeye Hazır Olduğunu Söylüyor… Hotellerin Anahtarlarını Ona Verdiler” başlıklı manşet haberinde “Kıbrıslı Rumların kapalı bölgedeki otelleri ve iki apartman dairesini Kıbrıslı Türk iş insanına satması Maraş konusunda toprağa dair yeni olgular yarattı” vurgusunu yaptı, iş insanının yaptığı açıklamayı iktibas etti.

Haberin yayınlanmasının ve Rum Yönetiminin resmî mührünü taşıyan belgelere de yer verilmesinin Rum makamlarını “alarma” geçirdiğine işaret eden gazete, edindiği bilgilere dayanarak gazetede sözü edilen taşınmazlar için Rum Tapu Dairesi Mağusa Kaza amirliğine herhangi bir satış belgesi ibraz edilmediğini yazdı.

Habere göre, aynı bilgiler Yeni Bakış’ta yer verilen belgelerde görünen mühürler tasdik memuru mührüdür ve işlemlerin rutin belgelerin de tamamen yasal olduğunun tasdik edilmesi çerçevesinde (belgeye) vuruldu.

Alithia manşet haberine “Kapalı Maraş… Satış Başladı” başlığını attı.

Rum Haber Ajansı’nın (KİPE) Tapu Dairesi’nden edindiği bilgilere dayanarak alım-satım işleminin “appostille” prosedürü olduğunu yazan gazete “appostille” prosedürünün onay için Adalet ve Kamu Düzeni Bakanlığı’na havale edilmek üzere vasiyet sözleşmeleri gibi özel hukuk belgeleri olduğunu yazdı. Üzerlerindeki imzaların tasdiki için önce tasdik memuru tarafından mühür vurulan bu tür belgelerin daha sonra tasdik memurunun imza ve mührünün tasdiki için Kaza Amirliği’ne verildiğini ekledi.

Bütün bu prosedürün imzaların özgünlüğünün tasdiki veya belgelerin yurtdışında kullanılması için yapıldığını kaydeden aynı kaynaklar, Kıbrıslı Türk iş insanına satılan iki gayrı menkulün Taşınmaz Mal Komisyonu’nda yapılan başvurular ile alakalı olduğu bilgisini de ekledi.

Gazeteye göre sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu KİPE’ye yaptığı açıklamada Rum otel sahiplerinin, “öteki taraf” diye nitelediği KKTC’den yatırımcılarla temas ettiğini bildiklerini ve bu bilgiyi Rum Yönetimi Başkanı ve Dışişleri Bakanı’na ilettiklerini ancak haber yapılan otellerle ilgili alım-satımlardan haberleri olmadığını söyledi.

Yoannu bahse konu üç otel ve iki apartman dairesi konusunda Rum İçişleri Bakanlığı’ndan daha ileri bilgi beklediklerini kaydederek “appostille prosedürü bir belge üzerinde olur ve gözümüzü açık tutmalıydık. Tasdik memuru satışın Kapalı Maraş bölgesiyle ilgili olduğunu bildirmeliydi” dedi, şöyle devam etti:

“Esas olan, mülklerin satılmaya çalışılmasına son verilmesidir çünkü devam ederse, kapalı bölge kaybedilecek. Altı yıldan beridir müzakere yok. Çözüm müzakereleri başlamazsa, müzakerelerin başlamasını istemeyenler, gidip mallarını satanları suçlamasın. Fiili durumun lehimize olduğunu zannediyorlarsa, lehimize değil.”

Simos Yoannu, gazete haberinde yer alan bilgileri sözde belediyenin de araştırdığını ve satılan üç otelin Rum sahipleri ile temasa geçmeye çalıştığını sözlerine ekledi.

Politis “Oteller Kıbrıs Rum Mührü İle Yeniden İşliyor… Kıbrıslı Türk İş İnsanı Kapalı Maraş’taki Üç Oteli Kıbrıslı Rum Sahiplerinden Satın Aldı” başlığını attığı manşet haberinde “Maraş’ın iadesiyle ilgili birçok fırsatın değerlendirilmemesi ve Kıbrıs sorunundaki hareketsizlik son direnişleri de aşmaya başlamış görünüyor, Kıbrıs Rum mallarının Kıbrıslı Türk alıcılara ilk satışına tanık olmamız an meselesiydi” yorumunu yaptı.

Gazete, haberle ilgili görüşüne başvurduğu, Rum Yönetimi Başkanı’nın Basın Ofisi Müdürü Viktoras Papadopulos’un “İlk bakışta Kapalı Maraş’taki otellerin satın alımıyla ilgili satış belgesi Tapu Dairesine resmen ibraz edilmemiş görünüyor. Mesele devlet makamları tarafından araştırılıyor” dediğini yazdı.

Habere göre Rum Meclisi “Göçmenler” Komitesi Başkanı Nikos Kettiros ise görüş belirtmeden önce meselenin bütün detaylarını görmeleri gerektiğine işaret etti ancak “cevaplanması gereken birçok soru işareti var” dedi, “Örneğin anlaşma sözde taşınmaz mal komisyonu üzerinden mi yapıldı?  Mal sahipleri sözde Komite’ye başvurdu, talepleri yerine getirilmedi de özel hukuk anlaşması mı yaptılar? İmzalar özgün mü?” diye ekledi.

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