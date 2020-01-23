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“Yeni Yılda Çocukları Güldürelim” Başlıklı Sosyal Sorumluluk Projesi Gerçekleştirildi…

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“Yeni Yılda Çocukları Güldürelim” Başlıklı Sosyal Sorumluluk Projesi Gerçekleştirildi…
“Yeni Yılda Çocukları Güldürelim” Başlıklı Sosyal Sorumluluk Projesi Gerçekleştirildi…

Girne Üniversitesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi çalışanlarının desteğiyle ‘Yeni Yılda Çocukları Güldürelim‘ başlıklı bir Sosyal Sorumluluk Projesi gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Girne 18 yaş altı Rehabilitasyon Merkezi’nden 15 çocuk, Girne Rehabilitasyon Merkezi Sorumlu öğretmeni Özlem Dağlı Gökbulut ve diğer öğretmenlerinin eşliğinde Girne Üniversitesi ile Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında öğrenciler, Denizcilik Fakültesi Dekan Yardımcısı Uzak Yol Kaptanı Hilmi Şahlı’nın bilgilendirmesi eşliğinde Gemi Simülasyon Odaları ve Laboratuarlarını gezdi.

Daha sonra ise Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, doktorlar, sağlık ve idari personelinin eşliğinde Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi Acil Servis birimini görme fırsatı bulan öğrenciler bazı tıbbi aletleri ve ambulansı yakından tanıyarak, kullanımlarına dair yerinde gözlem yaptılar.

Ziyaret sonunda ‘Yeni Yılda Çocukları Güldürelim‘ projesi çerçevesinde alınan hediyeler üniversite ve hastane yetkilileri tarafından çocuklara sağlıklı ve mutlu bir yıl geçirmeleri dilekleriyle verildi.

 

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