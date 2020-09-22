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Yeniboğaziçi Belediyesi: Mühürleme işlemleri yasal yetkiler çerçevesinde gerçekleşti

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Yeniboğaziçi Belediyesi Salamis Kamping Tesisi’nin mühürlenmesi hakkında açıklama yaptı.
Yeniboğaziçi Belediyesi: Mühürleme işlemleri yasal yetkiler çerçevesinde gerçekleşti

Yeniboğaziçi Belediyesi Salamis Kamping Tesisi’nin mühürlenmesi hakkında açıklama yaptı.

Belediye açıklamasında, Belediyeler Yasası’na aykırı bir şekilde Salamis Kamping Tesisi’nin izinsiz iş yeri olarak çalıştırılması, sağlık muayenesi koşullarına uyulmaması, pis su atıklarının kuma, toprağa ve dışa aktarılmasına göz yumulması nedeni ile Salamis Kamping Tesisi’ni mühürlediğini kaydetti.

Yeniboğaziçi Belediyesi olarak Kamp – Der yönetimi ile iki yıldır konuyla ilgili devam ettirilen diyalog sürecinin sonuç vermediği belirtilen açıklamada, Kamp – Der yönetimine gönderilen ihbarlara rağmen tesisin çalıştırılması ile ilgili gayrı yasal durumlara son verilmediği belirtildi.

Gerek ihbarlara gerekse basın ve sosyal medya aracılığıyla Salamis Kamping Tesisini mühürleyeceklerini ve/veya yasal yetkilerini kullanacaklarını duyurmalarına rağmen Kamp – Der yönetiminin gayrı yasal olarak tesisi işletmeye ve atık sularını kuma ve/veya yere vermeye devam ettiğinin bildirildiği açıklamada, “bu nedenlerden dolayı yıllar içerisinde çarpık yapılaşan çevre ve insan sağlığı için büyük risk taşıyan bu alana belediyemiz tarafından müdahale etme zorunluluğu doğmuştur” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bugün belediye tarafından yapılan mühürleme işlemlerinin Kamp – Der yönetimi ile yapılan görüşmelerin hiç bir sonuç vermemesi nedeniyle yasal yetkiler çerçevesinde gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, “Salamis Kamping Tesisi içerisinde bulunan kişilerin bugünkü yasal işlemler gerçekleşirken mağdur etmeyi hiç düşünmedik. Ancak Kamp - Der yönetimi anladığımız kadarıyla alanın yasal durumu hakkında üyelerine gerekli bilgilendirmeyi yapmadığını, gönderilen yasal ihbarlara itibar etmemelerini ve kendilerine hiçbir şey yapılamayacağı yönünde üyelerine yanlış bilgiler verdiği tarafımızdan gözlemlenmiştir” ifadelerine yer verildi.

“Bizler Yeniboğaziçi Belediyesi olarak yaşanan gelişmelerle ilgili temkinli ve titiz davrandık. Özellikle halkı ve alan içerisindeki kişileri karşı karşıya getirmemeye özen gösterdik” denilen açıklamada, bu konuda Belediyeler Yasası’na uygun yapılan yasal mühürleme işlemlerinin gerçekleşmesinde belediye ekiplerine yardımcı olan ve olası yaşanması mümkün olaylara izin vermeyen Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı görev yapan tüm emniyet güçlerine teşekkür edildi.

Belediyenin kamusal alanların kamu yararına kullanılmasını, ortak yaşam alanlarının korunmasını, halka ait bu alanların tekrar halka kazandırılmasını, ayrıca sağlık riski olmayan gerçekten karavancılığı seven herkesin de kullanabileceği bir kamp alanını destekledikleri bildirilen açıklamada, “bizlere bu konuda desteklerini veren tüm halkımıza teşekkür ederiz” denildi.

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