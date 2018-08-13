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Yeniboğaziçi Pulya Festivali başlıyor

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Yeniboğaziçi Pulya Festivali basın toplantısı düzenlendi...
Yeniboğaziçi Pulya Festivali başlıyor

 

Kıbrıs'a başkentlik yapmış dünya mirası Salamis kentiyle bölgenin önemine değinerek Pulya Festivali'nin 1974'den önce de yapıldığının altını çizmiştir. Birçok baskılar ve amborgolara rağmen cittaslowu ve slowfoodu ülkeye kazandıran ve ilk başkent yapan Yeniboğaziçi Belediyesi olduğunun hatırlanması gerektiğini belirtmiştir.

10. Yeniboğaziçi Pulya Festivali düzenleme komitesi başkanı Bedia Balses Çeliker ise festivale çok kısa bir sürede hazırlandıklarını, seçimlerden hemen sonra çok kısa bir sürede geniş kapsamlı ve tüm 8 köyü içine alan bir komite kurduklarını ve çok kısa bir sürede en iyi şekilde festivali yaratmaya çalıştıklarını belirtmiştir. Festivali kendi öz değerleri ile yarattıklarını, kaliteli ve nitelikli programlarla ülkenin en iyi festivallerinden bir tanesini yaratmak amacıyla yola çıktıklarını belirtmiştir.

Festivalin Ana sponsoru olan Dörter Construction adına Nihat Dörter ise yaptığı konuşmada, ülkemizde Yeniboğaziçi Pulya Festivali'nin önemine değinerek, böyle nitelikli organizasyonları her zaman desteklediklerini belirtmiştir. 

Festival programı hakkında bilgi veren Belediye kültür sanat sorumlusu Mehtap Sayıner ise, çeşitli etkinlikler, kültür-sanat programları, konserlerin içerikleri hakkında bilgi vermiştir.

 Arif Edizer, Şermin Sekizler, Lütfiye Özipek, Sertaç Gönültaş konserlerinin yanı sıra çocuk gecesi, pandomim gösterisi, çocuk defilesi, YBB Korosu, Çağdaş Kadınlar Derneği Korosu, Aytotoro Tava Yemeği Yarışması, Karadenizliler gecesi, karikatürcüler buluşması (Mustafa Tozakı, Serkan Sürek), Orkun Bozkurt kitap imza etkinliği, Yiğitcan Hekimoğlu söyleşisi, Enginar Dolması film gösterimi, Herem konseri ve kapanış etkinliği olarak da Ferhat Göçer konseri hakkında bilgi vermiştir.

Spor etkinlikleri ile ilgili Spor komitesi sorumluları Aydın Kayol ve Halil Erdoğuş açıklama yaparken, Festival kapsamında ayrıca 3. Uluslararası Halkdansları Festivali hakkında Halk Dansları Yönetmeni Mehmet Çamlıdağ bilgi vermiştir.

Basın toplantısı Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve Dörter Construction direktörü Nihat Dörter arasında imzalanan sponsorluk anlaşması ile sona ermiştir.  

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