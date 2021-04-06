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SON DAKİKA8 bin 949 test yapıldı, 64 pozitif vaka

Yenierenköy'de pozitif vaka!

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Yenierenköy Belediyesi, bölgede pozitif vaka çıktığını duyurdu, vatandaşları uyardı.
Yenierenköy'de pozitif vaka!

İşte açıklama;

Vatandaşlarımıza önemle duyurulur!

Bolgemizde kurulan pazartesi pazarında karı-koca olarak ayakkabı pazarlaması yapan esnafımızın birinin testi pozitif çıkmıştır. Temaslı olan vatandaşlarımız ve esnafımızın evlerinden çıkmaması ve izole olmaları gerekmektedir. Temaslı olan kişilerin 0542 854 69 68 telefon numarasına bildirmelerini rica ederiz. Tüm vatandaşlarımızın pazar ve diğer sektörlerde yaptıkları alışverişlerde temastan kaçınması ve eldiven ile maske kullanması önemli ve elzemdir.

 

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