Yiğitler Gafgarıt Festivali ertelendi

Değirmenlik Belediyesi’nin bu yıl 31 Mart 2019 Pazar günü 10.’sunu düzenlemeyi planladığı “10. YİĞİTLER GAFGARIT FESTİVALİ” Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü tarafından 29 Mart – 4 Nisan durum değerlendirmesi raporunda yer alan son meteorolojik tahminler sonucundaki kötü hava şartları nedeniyle 14 Nisan 2019 Pazar gününe ertelenmiştir.

KARAVEZİRLER’DEN FESTİVAL ERTELEME AÇIKLAMASI

Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü verilerini göz önüne alarak erteleme kararı aldıklarını belirten Başkan Karavezirler açıklamasına şöyle devam etti : “Olumsuz hava koşullarını göz önüne alarak her yıl çok yüksek bir katılımla gerçekleştirdiğimiz Yiğitler Gafgarıt Festivali’ni üzülerek erteleme kararı aldığımızı açıklıyoruz. Hem Festivalimize katılacak vatandaşlarımızın hem de festivalin düzenlenmesinde emeği geçecek herkesin mağdur olmaması için bu kararı almak zorunda kaldık. İnsanlarımızın kaynaşması, kültürümüzü yaşaması ve eğlenmesini amaçladığımız bu günü 14 Nisan 2019 Pazar günü planladığımız şekilde yapacağımızı belirtmek isterim.” dedi.