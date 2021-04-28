Yılbaşı harçlığıyla 20 civciv alan 9 yaşındaki Lidya'nın 65 tavuğu oldu

Datça ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Lidya, harçlıklarıyla aldığı 20 civcivin büyüyüp üreyerek yumurta üreten 65 tavuğa dönüşmesinin mutluluğunu yaşıyor.

Ailesi, ilkokul öğrencisi Lidya İlhan'a yılbaşında bir yakınının verdiği harçlıklarla isteği üzerine 20 tane civciv satın aldı.

Civcivleriyle her gün yakından ilgilenen ve yem veren Lidya, kısa sürede büyüyen hayvanlarından yumurta almaya başladı.

Yumurtaların bir kısmını satarak harçlığını çıkarıyor

Tavukların organik yumurtalarıyla beslenen Lidya, artan yumurtaların bir kısmını satarak harçlığını çıkarıyor, bir kısmını da kuluçkaya yatan tavukların altına koyarak yeni civcivler elde ediyor.

'İnsanların doğal beslenmesini istiyorum'

Yaptığı açıklama ile tavuklarla vakit geçirmenin kendisi için çok eğlenceli olduğunu söyleyen Lidya, salgın döneminde okula gidemediği ve arkadaşlarıyla fazla görüşemediği için hobi olarak tavuklarla ilgilenmeye karar verdiğini belirtti.

9 yaşındaki Lidya, "Tavuklara bakmak, onları sevmek vakit geçirmek çok eğlenceli. İnsanların doğal beslenmesini istiyorum. Marketten satın aldıkları ürünleri çok tüketmemelerini istiyorum. Yumurtalardan yeni civcivler çıkartmayı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Özlem Harıpçı da kızının hayvanları çok sevdiğini, onlarla yakından ilgilendiğini görünce çok mutlu olduğunu dile getirdi.