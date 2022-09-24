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Yıldız pedallardan Türkiye’de önemli başarılar

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Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 22-25 Eylül tarihlerinde Kırıkkale'de düzenlediği Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları'nın ilk gününde yapılan Yol Yarışı’nda sporcularımız tarihi başarılara imza attı.
Yıldız pedallardan Türkiye’de önemli başarılar

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Yıldız Karmamız, Türkiye Bisiklet Şampiyonası’nda başarıdan başarıya koşuyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun 22-25 Eylül tarihlerinde Kırıkkale'de düzenlediği Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları'nın ilk gününde yapılan Yol Yarışı’nda sporcularımız tarihi başarılara imza attı.

Bireysel klasmanda Emre Kaplan U17 kategorisinde Türkiye 1’incisi olurken, U17 takımımız da takımsal klasmanda Türkiye 1’inciliğini elde etti. U15 kategorisinde ise Ege Erülkü Türkiye 3’üncüsü oldu.

 

Emre Kaplan’dan bir altın madalya daha

Yarışların ilk gününde 75 kilometrelik mesafede gerçekleşen 17 yaş altı (U17) erkeklerde toplam 64 sporcu yer alırken, sporcumuz Emre Kaplan 2 saat 14 dakika 37 saniyelik derecesiyle finiş çizgisine ilk sırada ulaştı ve Türkiye birincisi oldu. Şampiyonada daha önce yapılan diğer etaplarda dereceye giren ve birincilikler elde eden Emre Kaplan böylece başarılarına bir yenisi daha ekledi.

 

U17 takımımız Türkiye birincisi oldu

U17 kategorisinde Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu Yıldız Karması, takımsal klasmanda Türkiye birincisi oldu ve tarihi bir başarıya imza attı. Toplam 12 takımın yer aldığı bu kategoride Emre Kaplan’ın birinciliği yanı sıra diğer sporcularımızdan Kerem Pekmez 4.’üncü olurken, Arcan Kuzhan 17’inci, Enes Tekkanat da 19’uncu geldi. Bu sonuçlara göre en iyi ilk 3 sporcunun sıralaması baz alınarak yapılan hesaplamada U17 Takımımız toplam 6 saat 43 dakika 54 saniye ile Türkiye birinciliğine ulaştı.

 

Ege Erülkü bronz madalyaya sürdü

58 kilometrelik mesafede yapılan 15 yaş altı (U15) erkeklerde de bir sporcumuz kürsüye çıkmayı başardı. Toplam 73 bisikletçinin pedal çevirdiği bu kategoride sporcumuz Ege Erülkü finiş çizgisine 1 saat 51 dakika 57 saniyede ulaşırken, Ege  toplu finişte salise farkıyla ilk iki sırayı kaçırıp Türkiye 3’üncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

 

Sporcularımız yarın kriteryumda yarışacak

Yaklaşık 430 sporcunun katıldığı Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları'nda yarın (25 Eylül Pazar) kriteryum etapları koşulacak ve yarış sonrasında ödül töreni düzenlenecek. Kriteryumda sahne alacak olna sporcularımız bu etapda derece elde etmek için mücadele edecek.

 

Yalızat: Sporcularımızla gurur duyuyorum

Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu başkanı ve kafile antrenörü Salih Yalızat, ilk günkü yarış sonunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;  “Sporcularımızla gurur duyuyorum. Bu yıl onlarla birlikte uzun bir yolculuğa çıktık. 7 yurt dışı yarışı, kampları ile uzun bir birliktelik geçirdik. Çok şey yaşadık, eğlendik, üzüldük, güldük ama kazanmasını da bildik. Sezonun son yol yarışı Yıldız A kategoride 1’incilik, Yıldız B kategoride de 3’üncülük kazandık. Yıldız A kategoride Takım Türkiye 1’inciliği aldık. Pazar günü kriteryum yarışları var fakat biz gereğini yaptık. Bundan sonrası tuzu biberi. Tüm sporcu ailelerini ve emek veren tüm kulüplerimizi tebrik eder, federasyon yönetimine ve destekçilerimize teşekkür ederim. Ayrıca bizleri yarışta ziyaret eden Erülkü Süpermarket Direktörü Ali Erülkü, sporcularımıza konaklama sponsoru olarak bizleri sevindirdi. Onlara da desteklerinden dolayı teşekkür ederiz.”

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