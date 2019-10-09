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Yol yapma vaadini tutmayan belediye başkanı yollarda sürüklendi (Video)

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Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaletinde, yolların tamiri için seçim kampanyasında verdiği sözü tutmamakla suçlanan bir belediye başkanı öfkeli kalabalık tarafından kamyonetin arkasına bağlanarak yollarda sürüklendi.
Yol yapma vaadini tutmayan belediye başkanı yollarda sürüklendi (Video)

Polis tarafından kurtarılan Las Margaritas Belediye Başkanı Jorge Luis Escandon Hernandez'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.

Olayın ardından ilçeye takviye polis ekipleri sevk edildi.

@Tabalminutomx tarafından yapılan Twitter paylaşımı: #Enterate Circula en redes video en el que pobladores del ejido Santa Rita en el municipio de #LasMargaritas, #Chiapas, suben en una camioneta al alcalde Jorge Luis Escandón Hernández. Los motivos es porque no ha cumplido lo prometido en campaña. @Tabalminutomx@TABALMİNUTOMX

Sosyal medyaya yansıyan videolarda, belediye başkanının kalabalık tarafından yaka-paça belediye binasından çıkarılarak ellerinden kamyonetin arkasına bağlandığı ve sürüklendiği görülüyor.

@tinta_fresca tarafından yapılan Twitter paylaşımı: UNA SU ARRASTRADA. Alcalde de #LasMargaritas, Jorge Luis Escandón Hernández, es sujetado a una camioneta que lo arrastra en pleno parque central, luego de haber sido secuestrado de la propia alcaldía #Chiapas #VideoViral @tinta_fresca@TİNTA_FRESCA

Escandon gözaltına alınan kişilere adam kaçırma ve cinayete teşebbüs davası açacağını açıkladı.

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