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Yönünü şaşırıyor, isimleri unutuyor! Biden’ın neyi var

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Gelecek ay 80 yaşına basacak olan ABD Başkanı Biden’ın kekemeliğin yanı sıra dalgınlığı, isimleri unutması, şaşkın haldeki görüntüleri 2024’teki başkanlık seçimleri öncesinde Amerika’da tartışma konusu oldu.
Yönünü şaşırıyor, isimleri unutuyor! Biden’ın neyi var

ABD Başkanı Joe Biden’ın basına yansıyan yolunu şaşırması, ‘boşlukla tokalaşması’, konuşma metninde okumaması gereken satırları okuması gibi hareketlerine bir yenisi daha eklendi. Önceki gün Pensilvanya eyaletinde tamiratı biten Fern Hollow Köprüsü’nün açılışına katılan Amerika’nın 79 yaşındaki lideri, konuşması bittikten sonra arkasına dönerek boşluğa doğru konuştu. Kürsüde de yönünü şaşıran Biden, kendi etrafında bir tur döndükten sonra görevlilerin yönlendirmesiyle koşarak sahneden indi.

‘JACKIE, BURADA MISIN’

Bu ve benzeri durumlar gündemde. Joe Biden’ın çocukluktan kalan kekemeliği siyasi hayatı boyunca ABD medyası tarafından pek gündeme getirilmedi. Ancak şimdilerde kekemeliğin üzerine unutkanlık da eklenmiş gibi. Geçen ay Washington’daki bir etkinlikte sahnede, 3 Ağustos’ta Trafik kazasında vefat eden milletvekili Jackie Walorski’nin toplantıya katılıp katılmadığını, “Jackie, burada mısın? Jackie nerede? Burada olmalı” diye sorması unutkanlığını yeniden gündeme taşıdı.

 

ANA AKIM SESSİZ

Cumhuriyetçilere yakın Newsweek dergisi ünlü Amerikalı sunucu Joe Rogan’ın Biden’ın bu davranışlarını “Bir tür bilişsel gerileme söz konusu” diye yorumlamasını geçtiğimiz günlerde Haber yapmıştı. Ancak, CNN, CBS, MSNBC, ABC gibi Amerikan ana akım haber kanalları da birkaç gün sonra Biden’ın bu gafına programlarında yer vermek zorunda kaldığında, bu defa Trump’ın 2019 Beyaz Saray etkinliği sırasında Apple CEO’su Tim Cook’a yanlışlıkla ‘Tim Apple’ olarak atıfta bulunmasını da gündeme getirdiler.

 

KEKEMELİK

Fox News ve Newsmax başta olmak üzere sağcı medya, Biden’ın zaman zaman yaşadığı kekemeliklerini sürekli ekrana yansıtması ana akım medyada ilkokul çocuklarının birbirlerine yaptığı zorbalıkla eşdeğer görülüyor. Öğrencilik yıllarından beri kekemeliğin üstesinden gelmeye çalışan Biden’ın son dönemde dikkat çeken şaşkınlığı, unutkanlığı, 2024’te yeniden aday olursa ülkeyi nasıl yönetecek diye de soru işaretlerine neden olmuyor değil.

TRUMP ‘DEMANS’ DEMİŞTİ

2020 Başkanlık seçimi kampanyası sırasında eski ABD Başkanı Donald Trump, Biden’ın Mitt Romney’in adını unutmasının ‘demansının’ kötüleştiğinin kanıtı olduğunu söylerken, bir tweet’inde de, “Bu bariz ve hızla kötüleşen ‘demans’ ABD için kabul edilemez” şeklinde paylaşımda
bulunmuştu.


İŞTE O TUHAF ANLARDAN ÖRNEKLER

* 3 Ekim’de Beyaz Saray’da düzenlenen İbrani Takvimi’nde Yeni Yıl kutlaması konuşması sonrası kürsüde yolunu şaşıran Biden’a eşi Jill’in ‘yol göstermesi’ kameralara yansımıştı.

* 28 Eylül’de Başkan Biden ve eşi First Lady Jill Biden, “Engelliler Onur Ayı” için düzenlenen bir etkinliğe katılarak konuşma yapmıştı. Biden’ın, eşi Jill’in konuşmasını bitirdiği sırada kürsüden inmek üzereyken yolunu şaşırdığı görülmüş, First Lady, kürsüden inmek isteyen Başkan’a yolu göstererek, “Buradan aşağı gideceksin” ifadesini kullanmıştı.

 

* 22 Eylül’de New York’taki BM toplantıları çerçevesinde The Global Fund (Küresel Fon) etkinliğinde Biden’ın konuşması sonrası kürsüden indikten sonra sağa sola bakan ve bir şeyler söylemesi yine gündem olmuştu.

* 14 Temmuz’da İsrail’e resmi ziyaret yapan ABD Başkanı Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüşmesi sonrası ‘boşlukla tokalaştığı’ görüntüleri de gündem olmuştu.

* 8 Temmuz’da Beyaz Saray’da ABD Yüksek Mahkemesi’nin kürtaj hakkı kararını iptal etmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, kendisi için yazılan “cümlenin sonu, cümleyi tekrar oku” şeklindeki notları da okumuştu.

* 18 Haziran’da Başkan Biden, Delaware eyaletindeki evi yakınlarında bisikletten düşmüştü.

BİLGİ NOTU: Halk arasında ‘bunama’ olarak da ifade edilen demans, beyinde hasardan kaynaklanan ve ilerleyen bir bozukluk olup kişide yaşından beklenen beyin performansını gösterememesi olarak tanımlanıyor.

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