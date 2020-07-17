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Yorgacis’in Batık Krediler İle İlgili Listesi Konusunda Milletvekilleri Arasında Anlaşmazlık

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Yorgacis’in Batık Krediler İle İlgili Listesi Konusunda Milletvekilleri Arasında Anlaşmazlık
Yorgacis’in Batık Krediler İle İlgili Listesi Konusunda Milletvekilleri Arasında Anlaşmazlık

Rum Merkez Bankası eski Başkanı Hristalla Yorgacis’in, batık kredileri bulunduğu görülen siyasi nüfuza sahip kişilerden oluşan listeyi olduğu şekliyle yayınlayıp yayınlamayacağı konusunda büyük bir anlaşmazlığın yaşandığı belirtildi.

Alithia gazetesi “Yorgacis Listesiyle İlgili Korku Filmi” manşetiyle verdiği haberinde, Rum Meclisi’nin bugün, Yorgacis listesinin, olduğu şekliyle yayınlanıp yayınlanmayacağına veya güncelleştirilmesi için Merkez Bankası’na geri gönderilip gönderilmeyeceğine karar vereceğini yazdı.

AKEL, DİKO, EDEK ve Dayanışma Hareketi’nin (toplamda 33 milletvekili) listenin hemen yayınlanmasına karşı olduğunu, listenin güncelleştirilmesi için Merkez Bankası’na geri gönderilmesini istediğini yazan gazete, DİSİ, Ekologlar Hareketi, ELAM ve  muhtemelen Anna Theologu’nun ise listenin derhal yayınlanmasından yana olduğunu belirtti.

Habere göre Vatandaşlık Hareketi’nin konuya ilişkin tavrı ise henüz netleşmedi. 

Rum Meclisi’nin bugünkü oturumunda “korku filminin” öngörüldüğünü yazan gazete, bahse konu listenin ister olduğu şekliyle yayınlanması ister güncelleştirilmesi için Merkez Bankası’na gönderilmesi halinde olsun “korku filminin” yaşanacağını belirtti.

Öte yandan Politis gazetesi ilgili haberi “Komedi Olan Bir Liste” başlığıyla manşetten yansıtırken, Yorgacis’in listesinde 15 milletvekilinin bulunduğunu yazdı.

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