Yunan helikopteri dağa çarpıp düştü: 5 ölü

Yunan ordusuna ait helikopter dağa çarparak düştü. 5 kişinin bulunduğu helikopterde kurtulan olmadı.

Yunanistan ordusuna ait bir helikopter sabah saatlerinde kayboldu.

BAĞLANTI 07.50'DE KESİLDİ

Yunanistan Genelkurmayı'ndan yapılan açıklamaya göre, helikopter ile bağlantının sabah saatlerinde 7.50'de kesildiği belirtildi.

DAĞA ÇARPIP DÜŞTÜ, KURTULAN OLMADI

Helikopterin bir dağa çarptığı ve içinde 5 kişinin olduğu belirtildi. Gelen ilk bilgilere göre kazada kurtulan olmadı. Helikopterin, Larissa'dan Kozani bölgesine gittiği açıklandı.

Helikopterin içinde, Yunanistan 1.Ordu Komutanı Yardımcısı'nın olduğu bildirildi.