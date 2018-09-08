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Yunan politikacı: FBI ve CIA, Selanik’i 'işgal etti'

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Yunanistan eski Enerji Bakanı Panagiotis Lafazanis, ülkenin önemli ticaret fuarı olan ve ABD’nin onur konuğu olacağı 83. Selanik Uluslararası Fuarı için alınan sert güvenlik önemlerini eleştirerek, kentin CIA ve FBI tarafından işgal edildiğini söyledi.
Yunan politikacı: FBI ve CIA, Selanik’i 'işgal etti'

Selanik'te 8-16 Eylül tarihlerinde 83. kez uluslararası ticaret fuarı gerçekleştirilecek. ABD'nin onur konuğu olacağı fuar için ABD Ticaret Bakanı başkanlığında bir heyet kente geldi. Bu çerçevede olağanüstü güvenlik önemleri alındı. Kenti fuar boyunca 5 bin 500 polis, helikopterler, insansız hava araçları, keskin nişancılar ve çok sayıda FBI ile CIA ajanı koruyacak.

Konuyla ilgili gazetecilere konuşan Yunanistan Halkların Birliği Partisi lideri ve eski Enerji Bakanı Panagiotis Lafazanis "Selanik bu günlerde dostluk, ekonomik ve kültürel işbirliği fuarının gerçekleşeceği bir kente değil, polislerin yönettiği bir kente dönüştü. Daha kötüsü FBI ve CIA'in işgal ettiği bir ülke haline geldi. Bu ABD emperyalizmi ve NATO'nun Selanik ve Makedonya için hazırladığı karanlık geleceği gösteriyor" ifadelerini kullandı.

'BÖLGEMİZDE ASKERİLEŞME YAŞIYORUZ'

 

Patriot füze

© AFP 2018 / BERND WUSTNECK

ABD ve Almanya'dan Yunanistan'da füze savunma tatbikatı

Lafazanis, açıklamalarına "Bölgemizde, Balkanlarda, ABD, NATO ve Avrupa'nın en tehlikeli işgal, kontrol, askerileşme, macera ve savaş projelerini yaşıyoruz" sözleriyle devam etti.

 

Lafazanis, Makedonya'nın isim değişikliğine yönelik anlaşmanın iki ülkenin halklarının çıkarlarını karşılamadığını söyledi.

Atina ve Üsküp arasında Makedonya'nın adının ‘Kuzey Makedonya Cumhuriyeti' olarak değiştirilmesi yönünde anlaşma imzalanmıştı.

Kuzeyinde 'Makedonya' adında bir bölgesi bulunan ve 'Büyük Makedonya' ülküsü peşinde kendisinden kopacağından kaygılanan Yunanistan, 1991'den beri 'Makedonya'nın ülke ismi olarak kullanılmasını engelleyerek Üsküp'ün uluslararası alanda elini kolunu bağlıyordu.

Ancak Makedonya hükümetinin isim değişikliğini kabul edip Yunanistan'la anlaşmaya imza atmasının ardından, Atina da Üsküp'ün Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyelikleri önündeki veto engelini kaldırdı.

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