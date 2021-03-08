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Yunanistan corona virüsü yasaklarını kaldırma takvimini açıkladı

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Yunanistan, perakende sektörünün ve okulların Mart ayının sonunda açılmasına karar verildiğini duyurdu.
Yunanistan corona virüsü yasaklarını kaldırma takvimini açıkladı

Yunanistan hükümet sözcüsü Aristotelia Peloni, ülkenin corona virüsü yasaklarının gevşetileceği tarihi açıkladı.

Peloni, “Yunanistan’da perakende sektörü ve okulların Mart ayının sonunda açılmasını planlıyoruz. Bu alanlarda corona virüsü yasaklarının gevşetilmesini planlıyoruz. Turizm sektörünü de Mayıs ayının başında açmaya başlayacağız” dedi.

Aşılama sürecinin devam ettiğini aktaran Peloni, hükümetin Nisan ayında açık havada restoranların hizmet vermeye izin verileceğini ve turizm sektörünün açılacağını söyledi.

Turizm, Yunanistan ekonomisinin en önemli sektörlerinden biri olarak öne çıkarken ülkede ortalama olarak her 5 kişiden 1’i turizm sektöründe çalışıyor.

Salgının başladığı günden beri 6.758 insanın corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği Yunanistan’da vaka sayısının artmasıyla birlikte başkent Atina bölgesinde 16 Mart’a kadar sıkı yasaklar gelmişti.

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