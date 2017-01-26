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Yunanistan darbeci askerler için kararını açıkladı

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Yunanistan darbeci askerler için kararını açıkladı
YUNANİSTAN'a kaçan 8 darbeci asker gelen son dakika haberine göre iade edilmeyecek. Atina yönetimi Türkiye'ye daha önce iade için söz vermişti.

YUNANİSTAN yargısı darbecisi 8 askerle ilgili son kararını verdi. Türkiye'nin darbeci askerlerin iadesiyle ilgili talebi reddedildi. Yunanistan başbakanı Çipras “Darbelere karışanların Yunanistan’da yeri yoktur” diyerek iade sözü vermişti.

Türkiye'deki darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan dört yüzbaşı, iki binbaşı ve iki başçavuşun iadesiyle ilgili nihai karar bugün açıklandı. Yunanistan Yüksek Mahkemesi, sekiz askerin iade talebini reddetti. Dahası bu askerler serbest bırakılacak. Önümüzdeki günlerde askerlerin cezaevinden salınacağı öğrenildi.

DARBEDEN SONRA YUNANİSTAN'A KAÇMIŞLARDI

15 Temmuz darbe girişiminin ardından 8 asker Yunanistan'a kaçmıştı. Yunanistan başbakanı Çipras askerleri Türkiye'ye iade edeceklerini söylemiş ve Erdoğan ile yaptığı görüşmede "Türkiye için zor bir deneyimdi. Bizim bu konuda tutumumuz açıktır. Yunanistan hükümeti ve Yunanistan halkı daima seçimle iktidara gelen bir hükümetin yanındadır. Darbelere karışanların Yunanistan’da yeri yoktur” demişti.

Yunanistan’a kaçan darbeci askerlerin isimleri şöyle: 1977 doğumlu Binbaşı Gencay Büyük, 1977 doğumlu Binbaşı Ahmet Güzel, 1980 doğumlu Yüzbaşı Abdullah Yetik, 1980 doğumlu Yüzbaşı Feridun Çoban, 1982 doğumlu Yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı, 1981 doğumlu Yüzbaşı Uğur Uçan, 1976 doğumlu Başçavuş Bilal Kurugül ve 1979 doğumlu Başçavuş Mesut Fırat.

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