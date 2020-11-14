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Yunanistan'da Covid 19 Tedbirleri Çerçevesinde Kreş Ve İlkokullar 14 Gün Kapatılıyor

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Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle kreş ve ilkokulların 14 gün süreyle kapatıldığı bildirildi.
Yunanistan'da Covid 19 Tedbirleri Çerçevesinde Kreş Ve İlkokullar 14 Gün Kapatılıyor

Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle kreş ve ilkokulların 14 gün süreyle kapatıldığı bildirildi.

Eğitim Bakanı Niki Kerameus, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında eğitim kurumlarında alınacak yeni tedbirleri açıkladı.

İlkokul, kreş ve çocuk bakım merkezlerinin 27 Kasım Cuma gününe kadar kapalı kalacağını belirten Kerameus, bu kurumların belirli saat aralıklarında uzaktan eğitim vereceğini kaydetti.

Ulusal karantinanın uygulandığı Yunanistan'da orta ve yükseköğretim kurumlarının tamamı daha önce uzaktan eğitime geçmiş, okul öncesi ve ilköğretim kurumları bu kapsama dahil edilmemişti.

Ülkede geçen perşembe, 3 bin 336 yeni tanı ve 50 ölü ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka ve ölü sayılarına ulaşılmıştı.

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