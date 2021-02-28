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Yunanistan’da Hükümet Sözcüsü görevinden istifa etti

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Yunanistan’da, İletişim ve Bilgilendirmeden Sorumlu Devlet Bakanı Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Tarantilis, görevinden istifa etti.
Yunanistan’da Hükümet Sözcüsü görevinden istifa etti

Yunanistan’da, İletişim ve Bilgilendirmeden Sorumlu Devlet Bakanı Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Tarantilis, görevinden istifa etti.

Hristos Tarantilis, Başbakan Kiryakos Miçotakis’e gönderdiği istifa mektubunda, ailevi nedenlerden dolayı görevinden ayrılmak zorunda kaldığını belirtti. İstifası Miçotakis tarafından kabul edilen Tarantilis’in yerine Hükümet Sözcüsü Vekili görevini sürdüren Aristotelia Peloni getirildi. 

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