Yürüyerek kilo vermek sanıldığı kadar kolay değil...

İnsanlığın son yıllarda en büyük sorunu "kilo vermek" halini almış durumda. Peki kilo vermenin en basit haliymiş gibi gözüken "yürüyüş" eylemi, ne kadar ve nasıl işe yarıyor...

İnsanların ortalama bir tempo ile yürüyerek saatte 400 kalori verdiğini farz edersek 2 saatte 800 kalori, 4 saatte 1600 kalori 18 saatte ise 7200 kalori harcayacağı ortaya çıkmaktadır. Oysa bir kg vücuttaki yağ kütlesini eritmek için gerekli olan kalori miktarı da 7200 kaloridir. Diğer bir deyişle 1 kilo zayıflamak için 18 saat yürüyüş yapmak gerekiyor.

Tabi bunda yürüyüşün metabolizmayı hızlandırıcı etkisinin tüm güne yayılarak ortalama 200 kalori de fazladan enerji harcatmasını hesap etmiyoruz. Yani onu da hesaba katsak ortalama 12 saat yürümek gerektiği ortaya çıkıyor. Günde 1 saat yürüyüş yapan birisinin ayda 3 kilo zayıflama kilo verme olanağına kavuştuğu buradan ortaya çıkıyor.

Yürüyüşle zayıflama ve kilo vermenin faydaları

Yürümenin yürüyüş yapmanın veya Yürüyüşün faydaları ile hayatınıza birkaç yıl daha eklemek ister misiniz? Bunu düzenli olarak yapacağınız bir yürüyüş programı ile gerçekleştirebileceğinizi biliyor muydunuz? Basit ve güvenli olan ve sizi kolayca zayıflatacak yormayacak olan bu egzersizden öğreneceğiniz çok şey var!

Yürüyüş yapmak, yapabileceğiniz en basit ve en güvenli egzersiz çeşididir. Bu spor sizin kemiklerinizi güçlendirmenize, kilonuzu, kalp ve akciğer sağlığınızı kontrol altına almanıza yardımcı olacaktır. Araştırmalar haftada yaklaşık 20-25 kilometre yürüyen insanların yürüyüş yapmayan insanlara göre daha uzun yaşadıklarını kanıtlamıştır. Bunun yanında etkili bir zayıflama ve kilo kontrolü için yürüyüş yapmak gerçekten vücut için ihtiyacında ötesindedir.

Yürüyüşle ilgili bazı can alıcı bilgiler:

Yapacağınız yürüyüşünüzün her dakikası hayatınıza ortalama 1.5-2 dakika ekler. Buda sizin bir taşla iki kuş vurabileceğiniz anlamına gelir.

Her gün 20 dakika fazla yürüyüş yapmak yılda 7 kilo vermenizi sağlar.

Sadece 1 paket jelibon şekerini eritmeniz için bir futbol sahası kadar alanı yürümeniz gerekir. Bir dahaki sefere elinizi bir şeker tabağına daldırmadan önce bunu hatırlamalısınız. Çünkü etkili kilo vermek ve zayıflamak için yürüyüşün yanında yediklerinizi ve kalori kontrolünü de sağlamalısınız.

Günlük uzun, ritmik yürüyüşler yapmak kilo vermenin en iyi yoludur. (40 dakikalık yürüyüşünüzde maksimum kalp hızınızın %60 ile %65 değerleri arasında olduğu durumlarda.)

Kısa, hızlı yürüyüşler yapmak ise kalp ve akciğer sağlığınızı kontrol etmeniz için en iyi yoldur. ( 20-25 dakikalık yürüyüşünüzde kalp hızınızın %75 ile %85 arasında olduğu durumlarda.)

Yürüyüş yapmanın yararları

. Kalp ve akciğerlerin çalışma verimi arttırır.

. Fazla yağların yakılmasına yardımcı olur.

. Dinlenirken bile kilo vermeyi sağlayacak şekilde metabolizma hızınızı arttırır.

. Yeme isteğinin (İştahın) kontrol edilmesine yardımcı olur.

. Enerji verir.

. Stresten uzaklaşmaya yardımcı olur.

. Yaşlanmayı geciktirir.

. Kandaki kolesterol seviyesini azaltır.

. Yüksek tansiyonu düşürür.

. Şeker hastalığını kontrol etmeye ve önlemeye yardımcı olur.

. Göğüs, Prostat ve mide-barsak gibi bazı kanser türlerine karşı riski azaltır.

. Kalp krizi ve Felç gibi rahatsızlıklar için yardımcı rehabilitasyonu sağlar.

. Bağırsakların çalışmasını düzenler.

. Uyku düzenine yardımcı olur.

. Bacak ve kalça bölgesindeki kasların güçlenmesine yardımcı olur.

. Kemik güçlenmesini sağladığı gibi yaşlı kadınların kaderi gibi gözüken kemik erimesi riskini azaltır.

. Hareketsizliğe ya da kireçlenmeye bağlı olarak ortaya çıkan eklem sertliğini azaltır.