1 Ocak itibariyle kenevir Kaliforniya'da artık yasal

ABD'de marihuana kullanımının yasal hale getirildiği eyaletlere Kaliforniya da eklendi.

Yeni yılla birlikte yürürlüğe giren yasa uyarınca, 21 yaşın üzerindeki yetişkinlerin 1 onsa (28 gram) kadar marihuana taşıması ve evlerinde en fazla altı tane olmak üzere marihuana bitkisi yetiştirmesi yasal sayılacak.

Ancak marihuana satışı yapmak isteyen firmaların özel ruhsat alması gerekecek. Reçetesiz marihuana şimdilik sadece sınırlı sayıda dükkanda satılıyor.

Yeni yasa ile birlikte satış vergisi uygulanacak olması sebebi ile fiyatın artması bekleniyor. Şimdiye kadar tıbbi nedenlerle reçeteyle marihuana kullananların yasağın kalkmasından olumsuz etkileneceği öngörülüyor.