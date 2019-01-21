10 gündür aranıyordu: Ölü bulundu

Güney Kıbrıs’ta 10 Ocak’tan bu yana kayıp olduğu bilinen Alman kadın ölü bulundu.
69 yaşındaki Eleni Plakidi, bugün sabah saatlerinde “Akamas” bölgesinde ölü bulundu.
Alman kadının ölüm sebebi, yapılan otopsi raporundan sonra netleşecek.
Güney Kıbrıs’ta 10 Ocak’tan bu yana kayıp olduğu bilinen Alman kadın ölü bulundu.
69 yaşındaki Eleni Plakidi, bugün sabah saatlerinde “Akamas” bölgesinde ölü bulundu.
Alman kadının ölüm sebebi, yapılan otopsi raporundan sonra netleşecek.
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