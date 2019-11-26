10 yaşındaki Atlas hayatını kaybetti

Güzelyurt’a bağlı Yayla köyünde bu sabah fenalaşarak ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılan 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu hayatını kaybetti. Küçük çocuğun kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonucu açıklanacak.
Güzelyurt’a bağlı Yayla köyünde bu sabah fenalaşarak ambulansla Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılan 10 yaşındaki Atlas Rüstemoğlu hayatını kaybetti. Küçük çocuğun kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsi sonucu açıklanacak.
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