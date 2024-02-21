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13. Uluslararası Karikatür Yarışmasına eser kabulü başladı

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13. Uluslararası Karikatür Yarışmasına eser kabulü başladı
13. Uluslararası Karikatür Yarışmasına eser kabulü başladı

 

13. Uluslararası Karikatür Yarışmasına eser kabulü başladı

Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği’nin, 23. Uluslararası Zeytin Festivali kapsamında düzenleyeceği, Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği ve 13. Uluslararası Karikatür Yarışmasına eser kabulü başladı. 18 yaş üstü amatör veya profesyonel tüm karikatürcülerin katılım gösterebileceği yarışmaya son başvuru tarihi 31 Mayıs 2024 olarak açıklandı. Girne Belediyesi Kültür İşleri Şube Amirliği’nden verilen bilgiye göre yarışmaya katılmak isteyenlerin eserlerini normal veya sigortalı posta veya kargo ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği, 13. Uluslararası Karikatür Yarışması, Posta Kutusu: 455 (Posta Kodu: 99000), Lefkoşa – Kuzey Kıbrıs adresine gönderebileceği belirtildi. Açıklamanın devamında, yarışma hakkında bilgi almak isteyenlerin www.zeytinkarikaturleri.com adresine başvurabileceklerine yer verildi. 

KONULAR

Bu yıl 13. Kez düzenlenecek olan Uluslararası Karikatür Yarışması konuları ise şu şekilde: Zeytin ve Zaman, Zeytin ve Tarih, Zeytin ve Mitoloji, Zeytin ve Teknoloji, Zeytin ve Kıbrıs, Zeytin ve Hayat, Zeytin ve Barış, Zeytin ve Savaş, Zeytin ve Sağlık, Zeytin ve Kadın, Zeytin ve Adam, Zeytin ve Çocuk, Zeytin Ağaçlarının Kesilmesine Karşı Karikatürler, Zeytin Yağı, Zeytin Dalı, Zeytin Ağacı, Zeytin’in Yararları, Zeytin ve Yağ Değirmenleri ve serbest konu…

ÖDÜLLER

Girne Belediyesi Kültür İşleri Şube Amirliği’nden verilen bilgiye göre yarışmanın ödülleri ise şu şekilde:

Büyük Ödül: 

 

30.000 Türk Lirası + Altın Zeytin Heykeli

 

Zeytin konulu bölüm

 

Birincilik Ödülü: 15.000 Türk Lirası + Altın Zeytin Heykeli, İkincilik Ödülü: Gümüş Zeytin Heykeli, Üçüncülük Ödülü: Bronz Zeytin Heykeli, 10 veya 20 Özel Ödül (Zeytin Heykeli)

Serbest konulu bölüm

Birincilik Ödülü: 15.000 Türk Lirası + Altın Zeytin Heykeli, İkincilik Ödülü: Gümüş Zeytin Heykeli, Üçüncülük Ödülü: Bronz Zeytin Heykeli, 10 ile 20 Çizere Özel Ödül (Zeytin Heykeli)

YARIŞMA HAKKINDA

2007 yılından itibaren düzenlenmeye başlanan Uluslararası Karikatür Yarışması’na bugüne kadar dünyanın 6 kıtasındaki 95 ülkeden, 3 bin 576 karikatürcü, toplam 8 bin 842 eser ile katıldı. 

70’den fazla karikatür sanatçısı, Uluslararası Seçici Kurul Üyesi olarak görev yaptı. Uluslararası Karikatür Yarışması ve Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri törenlerinde 80’ten fazla yabancı ve yerli çizer/sanatçı ağırlandı.

Bu çerçevede Uluslararası Karikatür Yarışması’na gönderilen, derece alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürler kitaplaştırıldı. 2008 yılından 2024 yılları arasında toplam 12 karikatür albümü yayınlandı.

2008 – 2023 yılları arasında; Girne şehri ile Zeytinlik köyünde eş zamanlı olarak 25, Türkiye’de 3, Bulgaristan’ın Gabrovo ve Kosova’nın Priştine kentlerinde 1’er kez Uluslararası Zeytin Karikatürleri Sergisi gerçekleştirildi.

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